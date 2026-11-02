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レアル・マドリーはラシン・サンタンデールに快勝し、ラ・リーガで勝利を収めた。しかし、主役となったのはヤン・ディオマンデの鮮烈な一撃だった。ジュード・ベリンガムはチームメイトの驚異的なボレーに目を見張り、チームは危なげなく重要な勝ち点3を手にした。

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レアル・マドリーが快勝

レアル・マドリーはラ・リーガでラシン・サンタンデールに3-0で快勝した。開始の笛から試合を支配し、前半の容赦ない攻撃で勝ち点3を手中に収めた。

試合開始からわずか11分、キリアン・エンバペがPKで先制点を挙げた。この早い時間帯の得点を皮切りに、攻撃陣は実り多い午後を過ごした。続いてベリンガムとディオマンデが得点を重ね、勝負を決定づけた。圧倒的なパフォーマンスのおかげで、レアル・マドリーの守備陣にとっては不安のない午後となった。

ベリンガム、ディオマンデの一撃に驚嘆

レアル・マドリーがチームとして隙のない戦いを見せた一方、最も大きな反響を呼んだのはディオマンデの鮮烈な一撃だった。若手選手は36分、ペナルティーエリア外から強烈なボレーシュートを放ち、3-0とした。ベリンガムはこの見事なシュートへの驚きをすぐに口にした。試合後、イングランド代表選手はチームメイトのシュート能力にすっかり驚かされたと認めた。

「信じられない」とベリンガムはクラブの公式サイトで語った。「彼があんなシュートを打てるとは知らなかった。でも、彼はとても上手い。特別な選手だし、彼がチームにいてくれて本当にうれしい」

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元ボルシア・ドルトムントのベリンガムは、ディオマンデがペナルティーエリア外から見事なゴールを決めることが続いているとも指摘。以前の鮮烈な一撃に触れ、「ライプツィヒ戦でのゴールも素晴らしかった」と付け加えた。

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ベリンガムが通算50得点の節目に到達

ベリンガムはチームメイトを絶賛しただけではない。ラシン戦では自身にとっても大きな節目を迎えた。22分に挙げた得点は、レアル・マドリーでの通算50得点目となった。

「レアル・マドリーで50得点に到達できたことは、とても特別だ」とベリンガムは語った。「僕自身や僕の夢にとってだけでなく、チームにとってもね」

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次の戦いに目を向ける

レアル・マドリーは今後、週の半ばに行われるチャンピオンズリーグの試合に焦点を移す。水曜日に敵地でAEKと対戦し、週末にはラ・リーガでバレンシアと顔を合わせる予定だ。