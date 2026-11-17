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ハリー・ケインがイングランド人選手として25年ぶりにバロンドールを受賞した。近い将来、現在の代表チームメートがケインに続いて同賞を手にするのか。元イングランド代表のマーク・ヘイトリーが、ジュード・ベリンガムやデクラン・ライスを有力候補とみる理由をGOALに語った。

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2001年にバロンドールを受賞したオーウェン

リヴァプール、レアル・マドリー、マンチェスター・ユナイテッドでプレーした元ストライカー、 マイケル・オーウェンが2001年に世界最高の選手に選ばれた 後、イングランドサッカー界は同賞から長く遠ざかった。

その受賞から4年後、フランク・ランパードとスティーヴン・ジェラードがバルセロナのレジェンド、ロナウジーニョに次いでそれぞれ2位と3位に入ったが、その後20年近くはそれが最高成績だった。2024年にはベリンガムが3位に入り、表彰台に立った。

世界最高の選手に選ばれたケイン

その頃には、イングランドのスター選手が再び最高の栄誉を手にできるのか、真剣に疑問視されていた。史上最高の選手と称されるリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドが表舞台から退いたことで、チャンスが広がった。

ケインは 2026年にその好機をつかんだ 。バイエルン・ミュンヘンの得点力豊かなFWは昨シーズン、クラブと代表で計73ゴールを記録。記録を塗り替え続けるフランス人FWキリアン・エンバペとの競争を、辛うじて制した。

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チームとしての栄誉にはなお手が届いていないものの、イングランドのサッカーが世界の頂点に返り咲いた今、レアル・マドリーの「ガラクティコ」であるベリンガムや、アーセナルの中心選手ライスとともに、一種の黄金時代を迎えられるだろうか。

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ベリンガムとライスはバロンドールを争えるか？

今後もイングランド人選手がバロンドールで評価されるか と問われた元イングランド代表FWのヘイトリーは、London.Betとの提携による取材で、GOALにこう語った。「今挙がった2人は、真っ先に候補に入ると思う。

「ジュードは、身体的な強さが完成すればさらに良くなると思う。今は若さゆえの強さがあるが、プロ選手は27、28歳になると別の強さが身につき、30代前半にはまた一段と強くなると思う。

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「スペイン戦でジュードが交代したときは残念だった。試合があの段階に入ると、ボールを運べる選手が必要になる。前線でボールを収める選手も必要で、だからドミニク・カルヴァート＝ルーウィンが投入されたのだが、ずっと押し込まれている状況から抜け出すには、ボールを運べる選手も要る。彼にボールを預ける必要がある。実際、彼がボールを受けて、何度も何度も走り続ける場面があった。まだ走る力が残っていたし、本人もそれを分かっていた。だから交代には少しがっかりしたのだと思う。

「それでも、彼はこれからどんどん良くなる選手だ。トーマス・トゥヘルも代表チームの監督として経験を重ねるにつれ、そのことを理解すると思う。

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「ライスもまったく同じだが、攻撃面での脅威という点ではジュードほどではない。ジュードはいつタックルに行き、いつ控えるべきかをまだ学んでいる。若いので軽率なタックルをしてしまうこともあるが、経験を積めば抑えられるようになり、必要なときに生かせる。彼が交代するとき、がっかりするだろうと思ったと言った。彼こそ我々の頼れる選手で、ボールを持ってピッチを前進してくれる存在だ」

全盛期の活躍を見せるイングランド代表のスター選手

ベリンガムは 以前にもバロンドールの候補に挙がった 。マドリードでの印象的なデビューシーズンに、ラ・リーガとチャンピオンズリーグのタイトルを獲得し、公式戦で23ゴールを記録した後のことだ。2026年ワールドカップでは、再び圧巻のプレーを見せた。

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ライスも同大会で際立った活躍を見せた。クラブではアーセナルでプレミアリーグを制しており、27歳の今、 持てる力をすべて発揮し、選手として全盛期に達した とみられている。今後はその水準を維持することが求められる。