ジュード・ベリンガムが再び実力を示し、イングランドを準決勝へ導いた。

イングランドがワールドカップ準決勝に進出した。マイアミでの準々決勝でノルウェーを2－1で破った。ジュード・ベリンガムが2得点を挙げ、トーマス・トゥヘル監督率いるチームのヒーローとなった。準決勝の相手はアルゼンチンまたはスイス。

ノルウェーは序盤からアーリング・ハーランドへパスを集めた。イングランドは15分過ぎにリズムを取り戻し、ジュード・ベリンガムのヘディングはわずかに枠を外れた。直後、ニコ・オライリーもファーポストでの押し込みに失敗した。

水分補給の直後、ハリー・ケインのフリーキックはクロスバーを越えた。ジョン・ストーンズが自陣ペナルティエリアでボールをロストしたが、ハーランドが間に合わず危機は免れた。

36分には混乱が生じた。ケインへのファウルは取られなかった。直後、シェルデルップが左サイドから右上隅へ見事なシュートを決めた。 VAR介入はなく、スコアは1－0のまま。勢いづいたノルウェーはソルロートとオーデガードが2点目を狙う。ソルロートはハーランドをピックフォードと1対1に持ち込む好機を逃した。

前半アディショナルタイム、ゴードンのアシストからベリンガムが同点弾。ケインのロブシュートはオフサイド判定も、イングランドは勢いを持ってハーフタイムへ。 ハーフタイムにはデクラン・ライスとノニ・マドゥエケがベンチに残り、エベレチ・エゼとブカヨ・サカが投入された。

後半10分にはヘッゲムのゴールでノルウェーが再びリードしたが、VARでハーランドのファウルが確認され取り消された。 終盤はノルウェーが攻勢を強め、ベルゲの至近距離ヘディングがクロスバーを叩いた。アウルスネスはサカの好機を間一髪クリアし、ベリンガムのヘディングは枠を外れた。

試合は延長戦へ。延長前半3分、GKオーリャン・ナイランドのシュートにベリンガムが詰めて2-1とした。 直後、ジェド・スペンスがペナルティエリア内でオスカー・ボブに倒されPKの判定が下されたが、VARの介入で取り消された。

延長後半、ハーランドは負傷退場。ノルウェーは粘ったが、イングランドが準決勝進出。次はアルゼンチン対スイスの結果待ちだ。