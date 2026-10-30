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イングランド代表のジュード・ベリンガムとジョーブ・ベリンガムの父、マーク・ベリンガムも代表に招集された。アイルランド共和国と対戦するイングランドの50歳以上のベテラン代表に選ばれた。かつてノンリーグでストライカーとしてプレーし、3月に50歳になったマークは、今週末にケンブリッジシャー州で行われる試合の18人のメンバーに名を連ねている。

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得点力を誇るストライカーが代表初出場へ

マークが今週末、2人の息子に続いて代表の舞台に立ち、初の代表出場を果たす見通しだ。2019年に現役を引退するまで、FWとしてノンリーグの各カテゴリーで17年間プレーし、22クラブに所属した。引退後もベテラン大会に定期的に出場を続け、今回、50歳以上の代表チームに選出された。

元ノンリーグのストライカーがメンバー入り

ベリンガム父は現役時代、1990年代後半にチェルトナム・タウンとニューポート・カウンティでプレー。その後、2008年から2009年にかけて所属したリーミントンと、2014年に所属したブロムズグローブ・スポーティングで、キャリア最多の出場数を記録した。

今年、節目となる50歳の誕生日を迎えて50歳以上のカテゴリーへの出場資格を得た元FWは、同じ日に同じ会場でイングランド60歳以上代表がアイルランドと対戦する中、自身も母国を代表してプレーする。

試合の詳細について、イングランド・ベテランズは公式声明で次のように発表した。「イングランド・ベテランズは、11月1日（日）にケンブリッジシャーで行われるアイルランド共和国との国際試合2試合に向けたメンバーを発表した。

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50歳以上の試合は午後2時15分、60歳以上の試合は午後4時15分に、ケンブリッジシャーのエリート・フットボール・コンプレックスでキックオフする」

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息子たちはすでに各年代のイングランド代表で活躍

イングランド代表のユニフォームに袖を通すマークは、すでに各年代の代表で中心的存在となっている2人の息子に続くことになる。

長男ジュードは23歳にしてイングランドのフル代表で通算60試合に出場し、計14得点15アシストを記録している。そのうち7得点は今夏の2026年ワールドカップで挙げたもので、新たにバロンドールを受賞したハリー・ケインとともにチームをけん引した。

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一方、弟のジョーブはイングランドU-21代表の中心選手となり、12試合で1得点4アシストを記録。直近の出場11試合すべてでキャプテンを務めた。

父マーク、日曜の代表デビューへ

ベリンガム父は日曜午後2時15分、エリート・フットボール・コンプレックスでキックオフする50歳以上代表の試合で、自身の代表デビューを得点で飾ることを目指す。ベテラン代表での初出場は、元ノンリーグのストライカーにとって、家族のサッカーの歴史に新たな一章を加える特別な機会となる。一方、ジュードとジョーブは11月後半にそれぞれイングランド代表での活動を再開する。