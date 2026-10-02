アタランタのテクニカルエリア責任者クリスティアーノ・ジュントリが今日、トレントのスポーツ・フェスティバルに登壇した。壇上と会場周辺でのコメントは以下の通り。

ガエターノ - 「彼のことは長年知っている。ここ1年は中盤でプレーしていたが、私が彼を知る限りでは、サッリのサッカーに合った特徴を持っていると思っていた。私としてはイタリア代表を目指せる選手だと思う。サッリは、自分の下にいる選手たちを愛する。表に出ないところでも、彼らをいつも守る。常に彼らを守ることをとても気にかけていて、いつも多くの責任を引き受ける。移籍市場については自分で抱え込むことはなく、意見は言うが、彼を獲得できたことを間違いなく喜んでいた」と、Tmwが伝えている。

エルマス - 「サプライズだった？ それは我々次第ではない。選手本人、その周囲、そして所属クラブが沈黙を保ったのが見事だった。今のサッカーではもう起こらないことだ。4〜5日続いた。普通はいつも名前が出るものだからね」

クリステンセン - 「非常にフィジカルが強く、あの体格にもかかわらずスピードがあり、技術も高い。我々は4バックでプレーしたい。大きな結果は出せていないが、後方からのビルドアップでは上位4チームに入っていて、彼はその助けになってくれる。高額なオペレーションだったのでクラブには感謝しているが、給与は管理可能な範囲だ」

負傷者 - 「ヒエンの負傷があったが、2度目の中断後には復帰できるはずだ。その後はコスヌを待っている。スレマナはほぼ復帰間近で、あと1週間だ。ヒエンは次の中断まで待たなければならないし、コスヌも同じ。ラスパドーリは大したことはなく、軽いものだ。欠場しても多くて1試合だと思う」

ケシエ - 「移籍市場の間、サーファーのように動きながら、時間面で何か小さな問題があり得るとは理解していた（ユヴェントスとの件、編集部注）。彼はすぐに前向きな姿勢を示してくれた。彼とルカ・ペルカッシの間には、ものすごい信頼と敬意の関係がある。短期間で話が進み、我々は素早くまとめることができた。うまくやれたし、幸運でもあった」

ロウ - 「常に少し緊張感はある。4-3-3をやる時、彼は完璧なプロフィールになり得たので、少し前からすでに彼に向かって動いていた。ボローニャは少し抵抗したが、彼自身には来たいという非常に強い意志があった」

カバル - 「我々が交渉した他の選手たちと同じく興味深い選手だ。ただ、状況に応じて、何をすべきか、その選手にどこまで賭けるか、あるいは賭けないかを我々は分かっている。ある条件で来るなら検討できるし、そうでなければない。我々は1人を前に進め、もう1人は止めるという点で非常にぶれなかった。他者に振り回されることはなかった」