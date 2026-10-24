ラ・リーガは、明日日曜日にカンプ・ノウで行われるバルセロナとレアル・マドリードのクラシコに向けて、最大38台、場合によっては39台にまで増やせるカメラを用いた、前例のないテレビ中継を準備している。この試合の潜在的な視聴者数は、世界中で6億5000万人を超えると予想されている。

スペイン紙「スポルト」によれば、この制作計画にはスタジアム各所にカメラを配置し、試合のさまざまな局面を捉えることが含まれており、世界サッカーでも屈指の大一番に最先端の観戦体験を提供しようとするラ・リーガの取り組みの一環だという。

今回予定されている中継は、バルセロナとレアル・マドリードの試合で通常使われる25台から26台というカメラ台数を上回るもので、ゴール裏、ゴールライン、ベンチ、トンネルのカメラに加え、複数のアングルからリプレイを可能にする高速度カメラも含まれる。

こうした措置は、レアル・マドリード対セビージャの試合における一部の判定が巻き起こした論争を受けてのものだ。報道によれば、アルダ・ギュレルとペドリが絡んだあるプレーについて、テレビ映像が決定的なアングルを提供できなかったことで、ビッグマッチにおける追加の撮影アングルの重要性が一層高まったという。

使用が見込まれる技術の中には、クラシコで初めて登場するコネクテッドボールがあり、これによりプレー中の追加データの提供が可能となる。さらに、審判の視点から映像を伝え、観客に試合展開を異なる視点から見せるRef Camの技術も含まれる。

国際的な面では、ラ・リーガは潜在的な視聴者数が6億5000万人を超えると予想しており、海外市場から28の放送機関がバルセロナを訪れ、この試合に関する独自のコンテンツを制作する予定だ。あわせて、ディズニー、DAZN、Canal+などの世界的なプラットフォームを通じてテレビ信号が配信される。

試合開始の90分前からプレビュー中継が始まる予定で、両チームのスタジアム到着、ロッカールームの舞台裏、ウォーミングアップの様子などが含まれ、視聴者はキックオフ前からクラシコの雰囲気を幅広く追うことができる。

同紙は、ラ・リーガがクラシコの普及度が過去2シーズンで、その前の4シーズンと比較して51%上昇したと説明したことを伝えており、宿敵同士の対戦に対する国際的な注目が広がっていることを示す指標となっている。