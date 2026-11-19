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ニューヨーク・レッドブルズ生え抜きの18歳FWジュリアン・ホール。米国サッカーの記録を塗り替えながら、米国男子代表の次世代を担う逸材としての地位を確立している。

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ジュリアン・ザクシェフスキ・ホールは、もはや有望株ではない。押しも押されもせぬスターだ。マンハッタン生まれのFWは15歳の逸材として頭角を現し、今やクラブと代表の両方で攻撃の先頭に立つ。圧倒的なスピード、的確な動き出し、恐れを知らない決定力によって、メジャーリーグ・サッカー（MLS）で最も警戒されるアタッカーの一人となった。

すでに欧州の強豪クラブから注目を集める10代のホールだが、本人の意識はあくまで米国で圧倒的な結果を残すことに向いている。「この若い米国男子代表チームへの期待は本物だ」。ホールは年齢を感じさせない落ち着きで、その先頭に立っている。ニュージャージー州ハリソンのまばゆい照明の下、米国サッカーの新たな象徴が現れた。

マンハッタンからレッドブル・アリーナへ

ジュリアン・ホールのサッカー人生は、ニューヨーク市で始まった。幼少期をニューヨーク・シティFCで過ごした後、2020年、わずか12歳で同じ街のニューヨーク・レッドブルズのアカデミーへ移籍。この転機を経て、アカデミーの39試合で28得点を挙げ、ユース年代の守備陣を次々と打ち破った。

Academy Dominance (2020-2023 )

├── 28 Goals in 39 Academy Matches

└── 2023 U-15 MLS NEXT Cup MVP (5 得点)

└── 2023 Generation adidas Cup Golden Boot (5 得点)

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その優れた得点感覚でレッドブルズのU-15チームを2023年のMLS NEXTカップ優勝に導き、MVPに選ばれた。ジェネレーション・アディダスカップでも得点王に輝いている。その才能を認めたレッドブルズは2023年9月7日にホームグロウン契約を締結。当時15歳167日で、クラブ史上2番目に若い契約選手となった。

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記録を破る米国男子代表のスター

2026年は、ジュリアン・ホールにとって歴史的な飛躍のシーズンとなっている。マイケル・ブラッドリー監督の下でレッドブルズの先発ストライカーの座をつかみ、MLSのシーズンを通じて35試合に出場し、16得点を記録した。また、2026年5月には18歳50日でハットトリックを達成し、MLS史上最年少記録を打ち立てた。

代表でも現在、ホールは目覚ましい活躍を見せている。米国男子代表に初招集されて以降、最初の国際試合6試合で5得点を挙げた。最近では、CONCACAFネーションズリーグ準々決勝でハイチに2-0で勝利した試合に出場し、代表資格が米国に確定した。ホールは記者団に「それはマイケル・ブラッドリーと、所属クラブのレッドブルズのおかげです。僕を助け、育て、自分の力を示す機会を数多く与えてくれました」と語った。

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待ち構える欧州の強豪

レッドブルズは契約を2029/30シーズンまで延長し、チームの至宝を確保した。しかし、長期にわたって引き留めるのは大きな課題となるだろう。評価額800万ユーロのセンターFWには、ニューカッスル・ユナイテッド、アトレティコ・マドリー、RBライプツィヒといった強豪がすでに獲得に向けた問い合わせを行っている。専門家たちは、クリスティアン・プリシッチ以来、米国人FWの中で最も高い潜在能力を持つとみている。

米国が次のワールドカップサイクルへ向かう中、ジュリアン・ホールには最前線を担う役割が見込まれている。米国男子代表の前監督マウリシオ・ポチェッティーノは、世界最高水準に達し得る将来性を十分に認識した上で、重要な公式戦デビューの機会を与えた。MLSであれチャンピオンズリーグであれ、ホールには世界の頂点へ到達する未来が待っている。