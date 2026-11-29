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昨夏、フリーとなったジュリアン・ブラントには多くのクラブが関心を寄せたが、アヤックスを選んだ。「ヨルディ・クライフから電話があれば、少なくとも出るよ」と『デ・フォルクスクラント』に語った。

ブラントはボルシア・ドルトムントで主力に成長したが、最後の契約は更新されなかった。ドイツ人プレーメーカーには十分な関心が寄せられていた。

そんな中、アヤックスが突如として加入を発表した。「アヤックスは伝説的なクラブだ」とブラントは説明する。「敷地に車で入ると、何かを感じ、何かを肌で味わえる。アヤックスには伝統がある。成功に満ちた歴史を終わらせてはいけない」

「アヤックスの特徴であり、以前所属したクラブとの違いは、そのアイデンティティーだ。アヤックスはサッカーのスタイルを大切にしている。レヴァークーゼンやドルトムントでは、それが常にはっきりしているわけではない」との考えを示した。

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ブラントはオランダのサッカーが好きだという。「スペースの使い方、ボールの受け方、そして重視するもの。技術、才能の育成、ボール保持だ」

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アヤックスは今季、高い目標を掲げている。クラブは獲得できるすべてのタイトルを狙う。「2位になるために来たわけではないし、ヨーロッパリーグやカンファレンスリーグでプレーするためでもない」と、ブラント自身も野心を示した。

「もしアヤックスから『聞いてほしい。ここ数年、我々は多くの問題を抱えていて、おそらく解決できない』と言われていたら、僕は来なかった。解決の一翼を担いたいんだ」と語った。

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「周囲の人たち全員が、僕がこの決断をすると思っていたわけではないかもしれない。でも、最終的に自分のために決めるのは僕だ」と最後に話した。

アヤックスと3年契約を結ぶという決断は、十分に考えた末のものだった。「最も喜びを感じられると思ったクラブを選んだ」