ACミランとインテルは木曜日、共同で使用する新スタジアムの計画を発表した。新たな本拠地となる「ジェネラリ・スタジアム」は2028年に着工し、2031年に完成する予定。同じ2031年中に、象徴的なスタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ（サン・シーロ）の90％の解体に着手する計画だ。

新スタジアムは7万1500人を収容し、メアッツァのすぐ隣に建設される。ニューヨーク・タイムズによると、保険会社のジェネラリは、今後20年間にわたって新スタジアムの命名権を得るため、6億5000万ユーロを支払うという。

ジェネラリ・スタジアムにはX字型のフレーム構造と、流れるような二重曲面の屋根が採用される。ミランはこれを「競技面での競争力を強化し、将来の成長を促し、イタリアサッカーの次の時代を形作る一翼を担う画期的な投資」と表現している。

ジェネラリ・スタジアムの設計には、現代を代表する世界的な建築家の一人、ノーマン・フォスター卿も携わった。フォスターはこれまで、ロンドンの新ウェンブリー・スタジアム、ベルリンの新しいライヒスタークのドーム、ニューヨークのハースト・タワーなどの設計に関わっている。今回のプロジェクトでは、世界的に著名なスポーツスタジアム設計者、デイビッド・マニカと協働した。

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ミランは「卓越した建築とスタジアム設計の専門性が結びつくことで、ミラノのアイデンティティーに根ざしながら、確固として未来を見据える場所が生まれる」と記している。「建築は新しくなるが、目指すものは明確だ。サン・シーロを世界で最も象徴的なサッカースタジアムの一つにしている雰囲気、感動、そして一体感を守ることだ」

「約7万1500席を備えるジェネラリ・スタジアムは、何よりも一つの原則に基づいて設計されている。サポーターをプレーにより近づけ、試合観戦の迫力を最大限に高めることだ。二層の客席が360度途切れることなくスタジアムを囲み、優れた視界とファンとピッチとの強い一体感を生み出す」

「両ゴール裏には、象徴的なクルバがそれぞれ急勾配の一体型スタンドとしてそびえる。座席の傾斜は最大37度で、ピッチに向かって配置され、雰囲気と視覚的な迫力の両方を高める。スタジアムの音響設計は観客の熱気を受け止め、増幅することを目的としており、サポーターが引き続きこの光景の中心となる」

「これにより、世界のサッカー界でも屈指の熱気に満ちた環境が生まれる。アクセスの改善、現代的なホスピタリティーの仕組み、最高級のプレミアムな観戦体験から一般向けの席まで幅広い座席の選択肢によって、あらゆる世代のファンを迎え、試合を楽しむ新たな方法を提供する」

新スタジアムは、サン・シーロ地区の大規模な再開発計画の一部だ。ジェネラリ・スタジアムの周辺には、新たな公共空間、緑地、レジャー施設や商業施設が整備される。最初の試合は2031-32シーズンに行われる予定で、トルコとイタリアで開催される2032年の欧州選手権にちょうど間に合う。

メアッツァは90％が取り壊される。らせん状の通路を囲む象徴的な円筒形の塔を含め、第3層の客席はすべて解体される。巨大な鉄骨製の屋根も撤去される。

一方、南東の角にある大きなL字型の構造物は残される。この部分は周辺の商業・スポーツ地区に組み込まれ、その場所には博物館などが建設される。