ジャーナリスト、アヤックス対FCユトレヒト戦の観戦に嫌悪感を示す

ウィレム・ヴィッサーズ氏は日曜、アヤックス対FCユトレヒト（1-2）を観戦したが、ヨハン・クライフ・アレナでの試合を全く楽しめなかったと、月曜の『Voetbalpraat』で語った。

ヴィッサーズは「アリーナの雰囲気はピッチと同じだ。人々はもはやチームを信じていない」と語った。

ただし、彼は熱狂的サポーターグループ「F-Side」を例外とした。「彼らは黒いコートではなくアヤックスのユニフォームを着て前向きだった」。

しかし、と彼は続ける。NACブレダの試合と同じで、人々は一日中ビールを買いに行き、あちこちに人がいてポップコンサートみたいだ。

「単なる退屈で、面白くない」とヴィッサーズは懸念を示す。「昔の野球と同じだ。走者がいない時代だ。だからアメリカ人はあのスポーツを気に入っている。走者がいないから、さっとビールを買いに行ける。何も見逃さない。サッカーも少しずつそうなりつつある」

エールディヴィジ5位のAjaxは、終盤96分に元Ajaxのマイク・ファン・デル・ホーンに決勝点を許し、FCユトレヒトに敗れた。

なお、アヤックスは3位フィニッシュの可能性を残す。その条件は、SCヘーレンフェーンに勝利し、FCトゥエンテがPSVに敗れ、4位NECがゴー・アヘッド・イーグルスに勝たないことである。