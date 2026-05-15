ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は、ミカ・ゴッツがワールドカップの最終メンバーから外れた理由を「左ウイングのポジション競争が激しかったから」と説明した。一方、ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏は、アヤックス所属のこのフォワードが大会に帯同しないのは別の理由だと主張している。

ガルシア監督は金曜の代表発表会で「ゴッツの数字は印象的だ。直近の代表戦でも満足していた」と前置きつつ、

ガルシア監督はまた、W杯を控え左WGの競争が激しいと強調した。「左にはチャンピオンズリーグ制覇の可能性を持つアーセナルのレアンドロ・トロサール、マンチェスター・シティのXファクター、ジェレミー・ドクがいる。 さらにそのポジションをこなせるディエゴ・モレイラ（RCストラスブール）もいる」

一方、タヴォリエリ氏はXで異なる見解を示した。「技術スタッフは、純粋な左ウイングでドクゥの控えとなるゴッツを出場機会が少ないままベンチに置くと、本人が納得せずチームに悪影響が及ぶと懸念している」と伝えた。

チーム内の雰囲気を乱す恐れがあるためだ」と説明した。

ゴッツは選外となったが、ガルシア監督は「予備登録された選手は、たとえ辛くても待機してほしい。何が起こるか分からない」と5週間の期間を残した。

ベルギーはワールドカップでグループGに入り、エジプト、イラン、ニュージーランドと対戦する。準備として「レッドデビルズ」はクロアチアとチュニジアと親善試合を行う。