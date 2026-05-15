ジャーナリストが、ベルギー代表のワールドカップメンバーからミカ・ゴッツが外された真の理由を明かす

ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は、ミカ・ゴッツがワールドカップの最終メンバーから外れた理由を「左ウイングのポジション競争が激しかったため」と説明した。一方、ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏は、アヤックス所属のこのフォワードが大会に帯同しないのは別の要因だと主張している。

ガルシア監督は金曜の代表発表会で「ゴッツの数字は印象的だ。直近の代表戦でも満足していた」と述べた。

ガルシア監督はまた、W杯を控えて左WGのポジション争いが熾烈だと強調した。「左サイドにはチャンピオンズリーグ制覇が可能なアーセナルのレアンドロ・トロサール、マンチェスター・シティのXファクターであるジェレミー・ドクがいる。 さらにディエゴ・モレイラ（RCストラスブール）もそのポジションをこなす」

一方、タヴォリエリ記者はX（旧Twitter）で異なる見解を示した。「技術スタッフは、純粋な左利きでドクーの控えとなるゴッツを、出場機会が少ないまま大会に連れて行くことで、本人が納得できずチームに悪影響が及ぶと懸念している」と伝えた。

チーム内の雰囲気を損なう恐れがあるためだ」と説明した。

ゴッツは選外となったが、ガルシア監督は「予備登録された選手は、たとえ辛くても待機してほしい。ワールドカップまでまだ5週間ある。何が起こるか分からない」と述べ、万が一に備えるよう求めた。

ベルギーはグループGでエジプト、イラン、ニュージーランドと対戦する。準備としてクロアチアとチュニジアと親善試合を行う。