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エンツォ・マレスカ監督は、ジャンルイジ・ドンナルンマがマンチェスター・シティの正GKの座を失う可能性があるとの見方を早々に否定した。ブライトンとのカラバオカップで、劇的なPK戦勝利の立役者となったのはヘロニモ・ルジだったが、イタリア人指揮官はGKの序列に変わりはないと強調している。

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エティハドでカラバオカップの激闘

マンチェスター・シティは水曜日、カラバオカップ準々決勝進出を決めた。ブライトンとの緊迫した一戦をPK戦の末に4-3で制した。エティハド・スタジアムでの試合は、ホームのシティが2度追いつき、規定時間を2-2で終えていた。マリック・ヤルクイエがブライトンに先制点をもたらしたが、マテオ・コヴァチッチが同点に追いついた。

ジョルジニオ・リュテールがブライトンを再びリードさせたものの、ヴィトール・レイスがライアン・シェルキのFKをコースを変える形で押し込み、加入後初ゴールを記録。試合はPK戦に突入した。同点弾の直前にはジェレミー・ドクが投入され、その登場でホームの観衆の熱気が目に見えて高まっていた。

迎えたPK戦ではルジが主役となった。コヴァチッチがPKを失敗した後、アルゼンチン人GKはヤシン・アヤリとルイス・ダンクのキックを止め、シティの勝ち上がりを決めた。ルジは、マレスカ監督がほかのトップチームの主力4人とともに短い休暇を与えたドンナルンマに代わって出場していた。

ドンナルンマの立場に疑いなし

ドンナルンマの最近のパフォーマンスには一部で厳しい目が向けられているものの、マレスカ監督は正GKをめぐる議論をきっぱりと退けた。ルジが今回の活躍によって正GKの座をつかむ可能性を問われたシティ指揮官は、明確に否定した。

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「いや、私の考えでは絶対にない」とマレスカ監督は語った。「彼はしっかり取り組んでいるが、自分の役割を正確に理解している。その点に疑いはない」

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イタリア人指揮官は、すべての大会におけるチームの目標にも言及した。「別の大会だが、目指すものは同じでなければならない。これは新しい選手、新しい監督による新たなプロジェクトだ。始まったのは3カ月前。我々はやるべきことをやらなければならない。それは試合に勝つことであり、現時点ではそれができている」

ピッチ外の騒動の中、国内での戦いに集中

シティは好調を維持している一方で、複雑な状況にも置かれている。クラブは先月、財務上の違反容疑について有罪の裁定を受け、今もその余波への対応を続けている。それでもマレスカ監督は就任後の数カ月間、選手たちをピッチ上の目標に集中させてきた。

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マンチェスターの強豪は今季好スタートを切り、現在プレミアリーグの首位に立つ。ファビアン・ヒュルツェラー監督率いるチームとの接戦を制したシティは、カラバオカップ準々決勝でリーグ1所属のブラッドフォードと対戦するという、比較的恵まれた組み合わせを得た。

プレミアリーグでブライトンと再戦

シティは今週土曜日、プレミアリーグで再びブライトンとエティハドで対戦する。週半ばのカップ戦では両監督が合わせて16人の先発を入れ替えており、再戦では双方が主力を先発に戻す見込みだ。

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マレスカ監督はブライトンとの再戦も厳しいものになると予想している。イタリア人指揮官はこう語った。「彼らは素晴らしい状態にある。試合に勝ち、ゴールを決めている。毎試合多くの得点を挙げている。1試合に3点、4点、5点だ」

「開幕から彼らのプレミアリーグの全試合を見てきた。初戦から、アーセナル、［クリスタル・］パレス、リヴァプールとの試合でも、常に前から仕掛け、マンツーマンで戦っている。厳しい試合になることは分かっていたし、土曜日も彼らはまったく同じように戦うだろう」