共有 GOALをGoogleでフォロー

ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル監督は、ジャンルイジ・ドンナルンマを絶賛し、マンチェスター・シティのGKによる見事なプレーがなければ、イタリアは6失点していたと語った。ドンナルンマの奮闘にもかかわらず、ベルギーはブリュッセルで攻撃力を発揮し、ネーションズリーグで4－1の快勝を収めた。

広告

ベルギー代表、ブリュッセルで逆転劇を演じイタリア代表に衝撃

グループ最終戦を前に、イタリア代表は勝ち点10で首位に立っていた。得失点差と直接対決の成績でフランス代表を上回り、ベルギー代表は勝ち点9で3位だった。ピオ・エスポジトがアウェーのイタリア代表に先制点をもたらしたが、ホームのベルギー代表はマキシム・デ・カイペル、ナタン・エンゴイ、ジェレミー・ドクのゴールで15分間に3得点を挙げた。

ディエゴ・モレイラがカウンターから4点目を追加。さらにGKセンネ・ラメンスが終盤にエスポジトのPKを止め、4-1の勝利を確かなものとした。イタリア代表は3位に転落した。

ファン・ボメル監督、ドンナルンマとベルギー代表の選手たちの賢さを称賛

『スカイ・スポルト・イタリア』に対し、ファン・ボメル監督は、より大差での敗戦を防いだのはイタリア代表のGKだと語った。「ドンナルンマがゴールを守っていなければ、我々は6点取っていただろう」と強調した。

この勝利は、スタディオ・オリンピコでのグループ初戦における2-0の勝利を上回るもので、指揮官は選手たちの急速な成長を喜んだ。「正直に言えば、2カ月前に始めたときは、こうなるとは思っていなかった。だが、最初のイタリア戦の前から、この選手たちは本当に賢い集団だと分かっていた。だから、監督にとって彼らと仕事をするのは喜びなんだ」

広告 広告

ベルギー代表指揮官、デ・ブライネの噂とルカクを起用しなかった理由に言及

ベルギー代表は、イタリア代表に勝てなかったフランス代表に2度敗れた一方、イタリア代表にはグループで2勝を挙げた。ケヴィン・デ・ブライネも、最近のナポリでのプレーを上回る活躍を見せた。ファン・ボメル監督は、1月にPSVアイントホーフェンへ移籍するとの噂について、デ・ブライネに移籍を勧めたことを否定した。

Related Topics

「デ・ブライネがPSVアイントホーフェンのプレースタイルに合うかと聞かれた。私はあのクラブをよく知っているから、合うと答えたが、彼はナポリにも合っている」とファン・ボメル監督は強調した。「つまり、特定の質問に答えただけで、彼に何かを勧めたわけではない。決めるのは完全に彼自身であり、それは彼に任せている」

一方、元ナポリFWのロメル・ルカクはベンチ入りしたものの、出場しなかった。ファン・ボメル監督は「彼は数日間負傷していて、トルコ遠征にも帯同しなかった。だから今夜は、緊急時に起用することにしていた。少し寒かったこともあり、出場させないと一緒に決めた」と締めくくった。

広告

焦点は1月の移籍話とルカクの回復へ

ファン・ボメル監督の就任からわずか2カ月で、ベルギー代表は勢いに乗ってグループでの戦いを終えた。一方、イタリア代表は最終戦で首位から3位に転落した現実に向き合わなければならない。

今後は1月の移籍市場を前に、関心がクラブでの戦いに戻る。PSVとの関連が取り沙汰されるデ・ブライネは自身の将来について決断を迫られる一方、寒さの中での短時間出場を見送ったルカクは、最近の負傷からの回復を続ける。