FIFA評議会は木曜日、レッドカードを受けた後の処分に関する規則の改正案を否決した。FIFA副会長のデビー・ヒューイット氏がBBCに明らかにした。

昨夏のワールドカップでは問題が起きた。フォラリン・バログンの出場停止処分が執行猶予付きの処分に変更され、次の試合に出場できるようになった。ドナルド・トランプ大統領がFIFA会長のジャンニ・インファンティーノ氏に電話をかけたことが、その背景にあった可能性がある。

FIFAは今後、同様の不祥事を防ぐため、懲戒規則の改正を望んでいた。この改正案は、自動的に科される1試合の出場停止処分を取り消せないようにするものだった。

しかし、この案は木曜日にチューリヒでインファンティーノ氏と会合を開いたFIFA評議会で承認されなかった。会合では規則改正の可能性だけでなく、最近のいくつかの物議を醸す動きについても、評議会はインファンティーノ氏を厳しく問いただそうとしていた。

中でも焦点となったのは、話題を呼んでいたワールドカップの株式売却計画だ。インファンティーノ氏はこの計画に対して多くの批判を浴び、撤回した。木曜日にはチューリヒで謝罪したものの、その内容は「納得のいくものではなかった」という。

「残念だったことの一つは、FIFA Forward Enterprise（ワールドカップの株式売却を取り扱う予定だった企業、編集部注）に関する文書の閲覧など、具体的な要請のいくつかについて回答が得られなかったことです」とヒューイット氏は語った。「なぜかと尋ねると、それらの質問を書面で提出するよう求められました」

「インファンティーノ氏は質問に答えなければなりません。今それをしないのであれば、FIFA会長にはふさわしくありません。そのことは会合でも伝えました。彼が実際に謝罪していたのは、FIFA評議会に諮らなかったことについてです。それほど後悔しているなら、その思いを私たちにも伝えてほしい」