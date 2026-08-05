FIFA会長ジャンニ・インファンティーノが自身の地位を守るため、モロッコサッカー連盟への買収を図ったと『The Times』が報じた。書面での支持と引き換えに、2030年ワールドカップ決勝の開催を提案したという。

インファンティーノは以前から厳しい批判にさらされている。民間投資家にFIFAの主要大会の持ち分を与えるというこの幹部の計画は完全に頓挫し、そのことで職を失う可能性もある。

UEFAとCONCACAF（北米、中米、カリブ海地域）は早い段階でインファンティーノに強く反対する姿勢を示した。アジアサッカー連盟AFCもすぐに反対に回った。

インファンティーノは水曜日、2030年ワールドカップの大部分をスペイン、ポルトガルとともに開催するモロッコのサッカー連盟の主要幹部と緊急会議を開いた。

インファンティーノは、モロッコからの書面による支持も追い風にFIFA会長として生き残ることを望んでいるが、世界規模の大規模な批判によって、その地位は徐々に、しかし確実に維持不能になりつつあるようだ。

『The Times』の記者マーティン・ジーグラーは、インファンティーノの投資計画に関するニュースを最初に報じた人物だが、インファンティーノは当面辞任を考えておらず、自身の職を守るためにあらゆる手を尽くしていると記している。

その一環として、支持と引き換えに、2030年ワールドカップ決勝をカサブランカの真新しいハッサン2世スタジアムで開催することを提案したという。一方、スペインは自国でワールドカップ決勝が行われるべきだと考えている。

2027年から2031年までのFIFA会長職については、候補者は11月18日までFIFAに届け出ることができる。（新）会長は5月18日にモロッコのラバトで発表される。

インファンティーノの後任候補として、カナダ人のビクター・モンタリアーニ（CONCACAF会長）とAFC会長シェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファの名前が挙がっている。

注目すべきことに、サウジアラビアはインファンティーノに関してまだ立場を示していない。同国のサッカー連盟はまず8月30日にヤセル・アル＝ミセハルの後任を任命する予定だ。

アル＝ミセハルは、ワールドカップでの敗退後にサウジアラビアサッカー連盟会長を退いた。後任が任命され次第、同国からの正式な反応が出ると見られている。