「ジャンニ・インファンティーノ、支持と引き換えにモロッコへ2030年ワールドカップ決勝開催を提示」

『The Times』によれば、ジャンニ・インファンティーノは2030年ワールドカップ決勝をカサブランカで開催することをモロッコに提案したという。他の共催国であるスペインとポルトガルは、その場合開催地から外れることになる。

決勝開催と引き換えに、インファンティーノは現在のFIFA内の危機においてモロッコサッカー連盟の支持を求めたとされる。『The Times』によれば、同連盟からの書面による支持表明を狙っているという。

インファンティーノはすでにしばらくの間、激しい批判にさらされている。この幹部が打ち出した、FIFAの主要大会に民間投資家の持ち分を認める計画は完全に頓挫し、それによって職を失う可能性もある。

UEFAとCONCACAF（北米、中米、カリブ海地域）は早い段階でインファンティーノに強く反対する立場を示した。アジアサッカー連盟（AFC）もすぐにインファンティーノ反対に加わった。

インファンティーノは水曜日、2030年ワールドカップの大部分をスペイン、ポルトガルとともに開催するモロッコのサッカー連盟の主要幹部らと危機会議を開いた。

インファンティーノは、モロッコからの書面による支持も後ろ盾にしてFIFA会長として生き残ることを望んでいるが、世界的な大規模批判により、その地位は徐々に、しかし確実に維持困難になりつつあるようだ。

The Times-記者マーティン・ジーグラーは、インファンティーノの投資計画に関するニュースを最初に報じた人物だが、インファンティーノは今のところ辞任を考えておらず、職を守るためにあらゆる手を尽くしていると記している。

その一環として、支持と引き換えに、2030年ワールドカップ決勝をカサブランカの真新しいハッサン2世スタジアムで開催することを提案したという。一方でスペインは、ワールドカップ決勝は自国で行われるべきだと考えている。

2027年から2031年までのFIFA会長職については、候補者は11月18日までFIFAに届け出ることができる。（新）会長は5月18日にモロッコのラバトで発表される。

インファンティーノの後任候補として、カナダ人のビクター・モンタリアーニ（CONCACAF会長）とAFC会長シェイク・サルマン・ビン・エブラヒム・アル・ハリファの名前が挙がっている。

注目すべきことに、サウジアラビアはインファンティーノに関してまだ立場を示していない。同国のサッカー連盟はまず8月30日にヤセル・アル・ミセハルの後任を任命する予定だ。

アル・ミセハルは、ワールドカップ敗退後にサウジアラビアサッカー連盟会長を退任した。後任が任命され次第、同国からの公式な反応が出ると見られている。

FIFAは、『The Times 』の報道内容は事実ではないと否定している。「FIFA会長が2030年ワールドカップ決勝の開催地について確約したとするのは、不正確であり、誤解を招くものだ。この件についてFIFAは適切な時期に決定を下す」と、世界サッカー連盟の広報担当者は述べている。