「ジャンニ・インファンティーノは素晴らしい。彼が去れば、ワールドカップは……」

アメリカのドナルド・トランプ大統領が、ジャンニ・インファンティーノへの支持を公然と表明した。FIFA会長には大きな圧力がかかっているが、トランプによれば、同氏の解任は大きな過ちになるという。

トランプは、自身が設立したソーシャルメディアプラットフォーム『Truth Social』を通じて、その考えを明らかにした。ここ最近、2026年ワールドカップをめぐって、両者が非常に良好な関係を築いてきたことは周知の事実だ。

「彼は素晴らしい」とトランプは述べた。「インファンティーノは、史上最も成功したワールドカップをたった今開催したばかりだ。もし彼が去れば、この大会が今後再びこれほど成功し、これほど収益性の高いものになることはないだろう」

インファンティーノは最近、ワールドカップの商業権の一部を投資家に売却するという物議を醸した計画によって批判を浴びていた。約150億ドル規模のその巨大プロジェクトは、最終的にサッカー界からの強い反発を受けて頓挫し、FIFA会長は提案の撤回を余儀なくされた。

それでもトランプは、なおインファンティーノを信頼している。アメリカ政府内では、インファンティーノは「結果を出した」との声があり、そのため忠誠を期待できるという。その信頼は根拠のないものではない。トランプとFIFA会長の関係は、この数年でますます緊密になってきた。

例えば、ワールドカップの組み合わせ抽選会の際、インファンティーノはアメリカ大統領に新たな「平和賞」を手渡したという。また、過去にはトランプが、インファンティーノを国際連合の要職に起用することさえ検討していたともされている。

「大統領は、彼を助けるために自らの権限でできることはすべてするはずだと私は確信している」と、ある情報筋は最近『The Telegraph』に語った。「大統領が彼に対する考えを見直すとは思わない。なぜなら彼は忠誠心のある人物だからだ。ジャンニは本当にワールドカップをアメリカにもたらした。私たちはそれを評価している」