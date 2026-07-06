米国代表FWフォラリン・バログンの出場停止一時停止を巡る騒動を受け、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長の辞任を求める声が急騰している。サッカーファンだけでなくUEFAや元FIFA会長のゼップ・ブラッター氏も批判を強める。だが、そのシナリオは現実的なのだろうか。

ここ数年、批判は高まっているが、実際に解任するのは極めて難しい。インファンティーノ氏は2016年に選出され、現在は2027年まで続く3期目にある。

形式上、権限はFIFA総会にあり、加盟する全国内協会に投票権がある。会長を罷免できるのは、過半数が反対票を投じた場合のみであり、総会は通常年1回しか開催されない。例外的に臨時総会が開かれることもある。

手続きはシンプルに見えるが、実際には複雑だ。早期の権力交代を実現するには、まず議題に載せるための支持を集め、さらに投票で過半数を獲得しなければならない。

特にUEFAの役割が重要視されるが、欧州単独では議席が不足するため、アフリカ、アジア、南米の支持が不可欠だ。

多くの協会はFIFAからの補助金や開発プログラムに依存しており、現会長への忠誠心が強い。

つまり、インファンティーノ氏を退任させるにはスポーツ面だけでなく政治的な連携が不可欠で、複数の大陸が団結して圧力をかける必要がある。

だが現時点では、そのシナリオは遠い。批判やバログン氏を巡る騒動、トランプ大統領の影響があっても、インファンティーノ氏は2027年まで任期を全うできる見込みだ。