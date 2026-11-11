共有 GOALをGoogleでフォロー

FIFAは、給与を支払っている人物がマイアミでジャンニ・インファンティーノ会長の家政婦として私的に働いていたとの疑惑について、調査を求める申し立てが提出されたことを受け、米国での免税資格を失う可能性がある。世界のサッカーを統括するFIFAは、家事スタッフの費用はすべて会長が個人的に支払っていると主張し、批判者らが会長の立場を弱めようとしていると非難した。

広告

インファンティーノ会長の家政婦を巡る疑惑、IRSに調査を求める申し立て

FIFAから給与を受け取る人物が、インファンティーノ会長の家政婦として個人的に働いていたとの疑惑について、米国内国歳入庁（IRS）に調査を求める申し立てが提出された。IRSが調査に乗り出し、疑惑が事実と認定されれば、FIFAは米国での免税資格を失う可能性がある。

複数の文書に裏付けられたこの申し立ては、『ガーディアン』も確認している。申し立てによると、ある人物は「FIFA関連団体を通じて報酬または福利厚生を受けながら、マイアミの自宅でFIFA会長ジャンニ・インファンティーノと妻のリーナ・インファンティーノのためだけに家事を行っていた」という。

申し立てはFIFAによる免税資格の乱用を主張

FIFAは米国で501(c)(4)の資格を有している。これは「慈善、教育、または娯楽を目的として地域社会の福祉を促進するために設立された」団体を対象とする区分だ。ワシントンD.C.の移民法専門弁護士アベド・アユーブが提出した申し立ては、「上層部が職務上の立場でFIFAを代表して行動し、団体の免税資格を乱用した」と主張している。

申し立てはさらに、こう記している。「団体の資金や資源が幹部の家庭に利益をもたらすサービスの支払いに使われたのであれば、その取り決めは私的利益、財務報告、報酬、組織運営について重大な疑問を生じさせる。資料は、雇用、給与、税務、移民関連の記録に記載された内容の正確性についても疑問を提起している。我々は関係機関に対し、元となる記録を調査し、何が起きたのかを明らかにするよう求める」

広告 広告

FIFA、家事スタッフの費用はインファンティーノ会長本人が負担と主張

FIFAは疑惑を否定した。広報担当者は「FIFA会長の私生活や家庭生活に関する事柄は私的なものだ。ただし、疑念の余地をなくすために明言すると、家事スタッフの費用はすべてFIFA会長が個人的に負担している」と述べた。

Related Topics

FIFAは報道にも反発し、こう付け加えた。「メディアには責任ある行動を求める。FIFAが8月に述べたように、一部の人々がFIFAとその会長の信用を損なおうと、連携して継続的に動いていることは明らかだ。FIFAは正当な検証を歓迎する。しかし、検証を理由に虚偽の主張を広めることは許されない。不正確、または誤解を招く報道に対して、FIFAは今後も直接、断固として異議を唱える」

FIFAとインファンティーノ会長の今後

IRSが申し立てを受けて調査に乗り出した場合、手続きには数カ月かかる見込みだ。こうした調査の結果が公表されることはまれだが、何らかの措置が取られれば公表される。

広告

中間選挙で民主党が議席を伸ばしたことを受け、ワシントンでも圧力が高まっている。ジェイミー・ラスキン下院議員の広報担当者は、下院司法委員会が「こうした動きを注視している」と述べた。