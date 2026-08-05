職を維持しようとする中、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長がモロッコサッカー連盟の買収を図ったと、『The Times』が報じた。書面での支持と引き換えに、このスイス人は2030年ワールドカップ決勝の開催を提示したという。

インファンティーノはすでにしばらくの間、激しい批判にさらされている。民間投資家にFIFAの主要大会の持ち分を与えるという同氏の計画は完全に頓挫し、その職を失う可能性もある。

UEFAとCONCACAF（北米、中米、カリブ海地域）は早い段階でインファンティーノに強く反対する姿勢を示した。アジアサッカー連盟（AFC）もすぐに反インファンティーノで足並みをそろえた。

インファンティーノは水曜日、2030年ワールドカップの大部分をスペイン、ポルトガルとともに開催するモロッコのサッカー連盟の主要幹部と緊急会合を開いた。

インファンティーノは、世界的な大規模批判によって会長職の維持が徐々に難しくなっているように見えるものの、モロッコからの書面による支持も得てFIFA会長として生き残ることを望んでいる。

『The Times』の記者マーティン・ジーグラーは、インファンティーノの投資計画に関するニュースを明るみに出した人物だが、インファンティーノは今のところ辞任を考えておらず、職を守るためにあらゆる手を尽くしていると記している。

その一環として、同氏は支持と引き換えに、2030年ワールドカップ決勝をカサブランカの真新しいハッサン2世スタジアムで開催することを提案した。なおスペインは、その決勝は自国で行われるべきだと考えている。

2027年から2031年までのFIFA会長職については、候補者は11月18日までFIFAに届け出ることができる。（新）会長は5月18日にモロッコのラバトで発表される。

後任候補として、カナダ出身のビクター・モンタリアーニ（CONCACAF会長）とAFC会長シェイク・サルマン・ビン・イブラヒム・アル・ハリファの名前が挙がっている。

注目すべきことに、サウジアラビアはまだインファンティーノに関して立場を示していない。同国のサッカー連盟はまず8月30日にヤセル・アル・ミセハルの後任を任命する予定だ。

アル・ミセハルはワールドカップ敗退後、サウジアラビアサッカー連盟会長を退任した。後任が決まり次第、同国からの正式な反応が出るとみられている。