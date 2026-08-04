ジャンニ・インファンティーノ会長は、FIFAの幹部職員を危機対応の協議のためモロッコに招集した。強い批判にさらされているFIFA会長は、『The Times』によれば、ラバトでの会合で世界サッカー連盟内の沈静化を図ろうとしている。というのも、同氏の方針に対する反発はFIFAの外部だけでなく、内部でも強まる一方だからだ。

この危機の大きな焦点となっているのは、インファンティーノ会長がすでに撤回した、FIFA Forward Enterpriseを通じて新たな商業会社を設立する計画だ。そこには、とりわけワールドカップやクラブワールドカップをめぐる商業権が組み込まれる予定で、その後、一部を民間投資家に売却できる形になっていた。この提案は強い反発を招き、ボイコットを示唆する動きにまで発展した。FIFA内部でも支持基盤は限られていたと、『The Times』は報じている。

これに加え、今度はヨルダンから重大な告発が持ち上がっている。ヨルダンサッカー協会会長で、かつてFIFA会長選に立候補したアリ・ビン・アル・フセイン王子は、FIFA首脳部を「恐喝」と非難している。同氏によれば、ワールドカップ期間中、インファンティーノ会長の再選支持を表明すれば、ヨルダンサッカー協会がFIFAに提起していた複数の問題の解決に役立つ可能性があると示唆されたという。

「FIFAは何カ月もの間、これらや他の案件で私たちを支援することを拒んできた」とアリ氏は主張する。その後、ワールドカップ期間中に、インファンティーノ会長への支持表明がヨルダン協会に配慮するうえで「大きく役立つだろう」と口頭で伝えられたという。「私たちは以前も彼を支持しなかったし、今も決してそうはしない。この一連の状況は恐喝に等しく、私たちはそれに屈するつもりはない」

ヨルダンはFIFAに対し、とりわけサポーター向けの米国ビザの問題、ワールドカップ参加をめぐる税務上の問題、そして2025年のFIFAアラブカップの未払い賞金を理由に支援を求めていた。ヨルダンからのこうした告発は、投資計画の失敗によってただでさえ立場が揺らいでいるインファンティーノ会長への圧力をさらに強めている。

また、アーセン・ヴェンゲルも一連の経緯から明確に距離を置いている。元アーセナル監督は、Chief of Global Football DevelopmentとしてFIFAの重要な役職にあるが、この物議を醸した計画については何も知らなかったとしている。「私はこの戦略計画に関与しておらず、初めて知ったのはメディアの報道を通じてだった」ヴェンゲル氏は、計画の撤回は「絶対に必要だった」と述べている。また、FIFA事務総長のマティアス・グラフストロムも、最近の出来事について内部で批判的な見解を示している。