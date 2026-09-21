ジャンニ・インファンティーノが書簡を送り、FIFAでの大きな変革を望んでいる

ジャンニ・インファンティーノが、FIFA評議会と加盟する211の全サッカー協会会長に向けて注目すべき書簡を送った。FIFA会長は世界サッカー統括団体内の改革に前向きで、組織内で重要な決定がどのように下されているのかを調査したい考えだと、The Athleticなどが報じている。

インファンティーノは10月15日の会議で、FIFA評議会に対し、現在の統治構造について独立した評価を求めたい意向だ。さらに、各協会やその他の関係者と、FIFA内での改善の可能性について協議したいとしている。

その中では、FIFA会長、FIFA評議会、そしてFIFA総会の役割などが検討されるべきだという。また、重要な決定における透明性と関与の改善も目指している。

この書簡は、インファンティーノがここ数カ月、物議を醸した「FIFA Forward Enterprise」計画をめぐって圧力を受けていた後に出された。この計画では、FIFAが商業活動と組織運営活動の20パーセントを外部投資家に約42億ドルで売却しようとしていた。

この計画は最終的に、FIFA評議会と加盟協会に正式に提示される前に撤回された。インファンティーノは、あくまで提案にすぎず、最終決定が下されたことは一度もなかったと強調している。

インファンティーノによれば、この問題は、大規模な計画が成功するためには意思決定プロセスが十分な信頼を得ていることが不可欠だと明確にしたという。「大きなアイデアは、明確で信頼できる制度を通じて策定され、検証され、伝達されなければならない」と同氏は記している。

批判があり、すでに信頼が失われているにもかかわらず、インファンティーノは3月にFIFA会長職への再出馬を目指す考えだ。現時点では唯一の候補となっている。他の候補者は11月18日まで立候補を届け出ることができる。