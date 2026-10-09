ジャンニ・インファンティーノが再びFIFA会長に就任へ。支持はごくわずかでも障害はなし

複数の英メディアが木曜夜に報じたところによると、ビクター・モンタグリアーニはFIFA会長選から撤退する見通しだ。これにより、ジャンニ・インファンティーノは4期目へ容易に進むとみられる。

FIFA会長選は2027年に予定されている。スイス出身のインファンティーノは、すでに4期目を目指す意向を表明している。

ただ、彼は決して誰からも支持されているわけではない。UEFA加盟の全ての国が彼に投票しないと、欧州サッカー連盟は今週初めに明らかにした。

また、アジア連盟AFCとCONCACAFも、インファンティーノの4期目に強く反対している。インファンティーノがなお票の上積みを狙っているのはアフリカだけだ。

ただ、現時点での問題は、インファンティーノに対抗する候補がまったくいないことだ。モンタグリアーニがその役割を担うとみられていたが、カナダ人の同氏はCONCACAF会長にとどまることを望んでいる。

インファンティーノはこの夏のワールドカップ期間中、複数回にわたって物議を醸した。とりわけ、FIFAがアメリカ代表FWフォラリン・バログンの出場停止処分を撤回したことは、強い反発を招いた。

FIFA会長選の候補者は11月18日まで立候補が可能だ。現時点では、インファンティーノに挑むために名乗りを上げた人物はまだいない。