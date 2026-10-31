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ジャン＝フィリップ・マテタが13分にレッドカードを受けて退場し、クリスタル・パレスは敵地でトッテナムに0-2で敗れた。ピエール・サージュ監督の去就は風前の灯火となっている。アーチー・グレイとヤン・ポール・ファン・ヘッケがともにヘディングで得点し、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるトッテナムは616日ぶりに3連勝を達成。一方、パレスはプレミアリーグの下位3チームに転落した。

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マテタの退場でパレスが10人に

パレスは好調な滑り出しを見せ、マテタがアントニン・キンスキーの正面にシュートを放った。しかし、13分に事態は一変する。ミッキー・ファン・デ・フェンがGKにボールを戻そうとした際、マテタのスパイクの裏がトッテナムDFのかかとの後ろに当たった。

『ガーディアン』によると、マイケル・オリバー主審は当初イエローカードを提示したが、VARの介入でモニターに向かった時点で結論は避けられなかった。先月のイプスウィッチ戦でアクセル・ディサシが退場となったのに続き、パレスは今季再び、試合時間を大きく残して10人となった。

グレイとファン・ヘッケがヘディングで得点、トッテナムが3連勝

パレスはしばらくトッテナムの攻撃をしのいだが、またしても自らのミスが失点につながった。モハメド・クドゥスが深い位置から蹴ったCKに対し、ファーポストのグレイを誰もマークせず、グレイは競り合う相手のいないままヘディングで決めた。グレイは昨年、トーマス・フランク体制下では数少ない勝利となったパレス戦でも、トッテナムでの初ゴールを決めていた。

数的優位に立つデ・ゼルビ監督はチームにさらなる働きを求め、ハーフタイムにグレイに代えてペドロ・ポロを投入。その後、ファン・ヘッケがヘディングで2点目を決め、トッテナムは616日ぶりの3連勝を飾った。

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パレスが降格圏に転落、セージ監督の去就に暗雲

パレスはこの結果でリーグ戦3連敗を喫し、セージ監督の立場は極めて厳しくなった。この試合に敗れれば解任される可能性があると見られており、グレイの先制点後には、スタンドで明らかに不満そうな様子を見せるスティーブ・パリッシュ会長がカメラに捉えられた。

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パレスの戦いぶりは決して恥ずべきものではなく、セージ監督の下ではカップ戦でもはるかに良い結果を残している。しかし、チームは降格圏の3チームに入り、監督の去就を決めるのはパリッシュ会長ただ一人だ。ショーン・ダイチとフランクが後任候補として控えている。

代表ウィーク前、パレスは次戦でリヴァプールと対戦

セージ監督の次の試練は、代表ウィーク前にホームで行われるリヴァプール戦だ。これが最後の試合になる可能性もある。

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一方、トッテナムは順位表の上半分に浮上した。マッチデープログラムへの寄稿で選手たちに慢心しないよう警告していたデ・ゼルビ監督は、この勢いを維持することを望んでいるだろう。