ジャルデウ「アンコーナでは間違った方のゴール裏に挨拶してしまった。酒とコカインでボロボロになった」

『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューに応じたジャルデウは、2004年にアンコーナで過ごしたイタリアでの経験についても語った。「嫌な思い出しかない。6カ月間、給料を受け取れず、出場したのはわずか3試合だった。チームは選手であふれ、運営もうまくいっておらず、その年の終わりに破産した。ソネッティやガレオーネとは親しくなったが、サポーターとはあまり打ち解けられなかった」

なぜか？

「当時31歳で太り気味だったから、私を『ラルデル』と呼ぶ人がいた。おそらく、ペルージャ戦で紹介されたとき、挨拶するゴール裏を間違えたからだろう。両チームは同じ色だったんだ。その行動に腹を立てたサポーターもいた」

2002年、ワールドカップの招集メンバーから外れ、奈落へと転落した。「うつ状態に陥り、酒を飲み過ぎるようになった。ワールドカップでプレーすることは人生の夢だった。最初の妻は私のもとを去り、子どもの親権をめぐる問題もあった。すべてが手からこぼれ落ちていくように感じたが、最悪の事態はまだ先にあった。2003年の夏、コカインを試した。休暇中で、その時期はドーピング検査がないから使用できると分かっていた。気に入ったよ。生きている実感が湧き、気分も落ち込まなかった。一度、丸1週間眠らずにいたこともある。その後、過剰摂取を起こして死にかけたが、一緒にいた友人に救われた。あのとき、どん底に落ちた」

どうやって抜け出したのか？

「何カ月も精神科医と話した。完全に抜け出せたのは、2人目の妻サンドラと出会ってからだ。彼女が人生の意味を教えてくれた。今は幸せだ」