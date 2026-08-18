ジャマル・ムシアラ、バイエルン・ミュンヘンの親善試合中に再び体調不良に

ジャマル・ムシアラが火曜日、バイエルン・ミュンヘンの試合中に再び体調不良となった。これは、MFがハイデンハイムとの親善試合で途中出場した直後に起きた。試合は2-4で勝利している。

ムシアラは火曜日、試合開始から1時間後にピッチへ入った。出場から4分後、司令塔はピッチに倒れ込み、両クラブの選手たちが彼を囲むように輪を作った。メディカルスタッフはすぐにムシアラのもとへ駆けつけ、治療後には自力でピッチを後にすることができた。

ドイツ代表のムシアラは土曜日にも同様に体調を崩していた。それはRBライプツィヒとの親善試合終盤に途中出場した直後のことだった。ムシアラはその場に座り込み、数人の救護スタッフの助けを必要とした。

土曜日には、チームメートのイスマエル・サイバリらにも大きな衝撃が走った。ムシアラは最終的に介助なしでピッチを後にし、バイエルンの誰もが胸をなで下ろした。

RBライプツィヒ戦後、テクニカルディレクターのマックス・エーベルがムシアラについて最新情報を明かした。『彼は今は大丈夫だ。それが何より重要だ。そのほかについては、まだあまり多くを話せない』と、Sport1に語っている。

ムシアラはその後、インスタグラムで反応を示した。『まず最初に、僕は大丈夫です！ 皆さんのメッセージと支えに心から感謝しています！ 多くの方が心配していることは分かっています。その心配を今日取り除き、この状況について説明したいと思います。僕は、神経系の障害によって引き起こされる、短時間で一時的な――しかし非常に治療しやすい――欠神発作と診断されました。これは、最近起きたような出来事、たとえばライプツィヒ戦やハイデンハイム戦で起きたような事態につながる可能性があります』

『一見すると怖く見えるかもしれないのは分かっていますが、現時点で僕にとっては、これは日常生活の一部です。この件については非常に良い医療ケアを受けていて、とても前向きでいます』とムシアラは述べた。