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バイエルン・ミュンヘンの名誉会長ウリ・ヘーネスが、ジャマル・ムシアラの将来に懸念を呼ぶ発言をした。スター司令塔がかつてのパフォーマンスの水準に戻るのは難しいかもしれないとの見方を示したのだ。23歳のドイツ代表は複雑な神経系の疾患を抱えており、クラブのプレシーズン期間中に相次いで倒れたことで、その疾患が明らかになった。

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神経系の異常との診断でバイエルンのスター選手に足踏み

このドイツ人FWは、4日間で2度、バイエルンのプレシーズン準備期間中に倒れた。その後の検査で治療可能な神経系の機能障害が判明し、長期的にプレーを続けられるだけの身体的な状態を維持できるのか、すぐに懸念が生じた。

それでも、23歳の同選手は今シーズン、好スタートを切った。離脱するまでに公式戦4試合で2得点を挙げている。

ヘーネス、複雑な症状への対応を説明

バイエルン州の放送局BR24に対し、ヘーネスはこの攻撃的MFの状態について厳しい見方を示した。バイエルンの幹部である同氏は、クラブの医療スタッフと選手が前例のない状況に直面していると認めた。

「この件では難しい状況に直面している。彼が患っている病気は簡単に治せるものではないが、薬を使えばある程度はコントロールできる」とヘーネスは説明した。

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さらに、トップレベルのサッカーは身体への要求が厳しいため、ムシアラが発症前の「かつてのパフォーマンス水準を取り戻せない」可能性があると警告した。

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マテウス、発奮促す「刺激」と解釈

医療面の情報は深刻に聞こえるが、ドイツのレジェンドであるローター・マテウスは、名誉会長の公の発言には心理的な狙いがあると考えている。元バイエルン主将は、ヘーネスがチェルシーのアカデミー出身選手を意図的に奮い立たせようとしていると指摘した。

「彼を少し刺激しているんだ。ただ大事に守るだけではない。時には逆境と戦わなければならない」とマテウスはSky90に語った。「ウリはこの発言で、その逆境を作り出そうとしたんだ」

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マテウスはさらに、厳しい言葉が若いFWの反骨心に火をつける可能性があると付け加えた。「ああいうことを言ってもいい。何もかも前向きに捉えて、何となく彼の復帰を待っているだけではいけないからね。私がジャマル・ムシアラの立場なら、ウリに戻ってきた姿を見せてやろうという十分な動機になる」

2030年までの契約を結び、練習にも復帰

バイエルンはムシアラを全面的に支援すると約束し、2030年までの契約を結んでその将来を確保した。EURO2024の得点王を分け合い、バイエルンで235試合に出場して71得点38アシストを記録しているアタッカーは、現在、万全の状態への復帰に取り組んでいる。

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別のハムストリングの負傷により9月以降はバイエルンで試合に出場していないが、最近、練習場に戻った。当面は負荷を慎重に管理しながら、欧州サッカーの最高峰でなお活躍できることを証明するのが目標となる。