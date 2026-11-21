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バイエルンのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン最高経営責任者とヘルベルト・ハイナー会長は、年次総会の際、2025年にジャマル・ムシアラと高額の契約延長を結んだ時点で、クラブは彼の神経機能障害を知らなかったと認めた。

「そうではなかったと思っていただいて構いません」とドレーゼンは語った。一方で、当時それを知らなかったために、今になってムシアラ本人や代理人に契約交渉で裏切られたと感じているかについては、「いいえ、まったくありません」と否定した。ハイナーも、バイエルンは「それ以前から知られていたとはまったく考えていない」と付け加えた。つまり、現在23歳の攻撃的選手はそれまで症状がなく、自身も病気を知らなかったということだ。

当時、選手として絶頂期にあり、世界で最も将来を嘱望される選手の一人だったムシアラは、2025年2月に2030年までの契約に署名した。年俸2500万ユーロが保証される契約だ。しかし、それ以降は負傷や健康上の問題もあり、その額に見合う活躍をまったく見せられていない。

ムシアラは2025年夏に腓骨を骨折し、数カ月にわたって離脱した。復帰後もさまざまな健康上の問題に悩まされ、2026年夏には2試合のテストマッチでピッチ上に倒れ、その後、神経機能障害を公表した。当時、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルルは、この問題を「昨季を通じてずっと」把握していたと強調した。つまり、契約延長から5カ月後の2025年7月には遅くとも知っていたことになる。

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バイエルン首脳陣の発言は組織的な働きかけにも映る

ムシアラは直近では筋繊維断裂により2カ月間離脱した。復帰が近づいたまさにその時、名誉会長のウリ・ヘーネスとドレーゼンは、彼が再び最高の状態に戻れるのか疑問を呈した。さらに、その懸念が現実になれば、高額契約について話し合わなければならないとの考えを示した。

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ムシアラは金曜夜のケルン戦（1-1）でピッチに戻った。 その後、カール＝ハインツ・ルンメニゲが、ヘーネスやドレーゼンよりもさらに厳しい言葉で議論をあおった。 首脳陣の発言が相次ぎ、その内容も次第に踏み込んだものになる様子は、組織的な働きかけのようにも映り、 実際の背景を巡る疑問を呼んだ 。

年次総会で事態の沈静化に努めたドレーゼンとハイナー

アルフォンソ・デイヴィスやセルジュ・ニャブリのように、高給で負傷が多いほかの選手が、過去にここまで厳しく批判されたことはなかった。なぜムシアラなのか。「ジャマルはもちろん、傑出した選手だったからです」とドレーゼンは語った。「契約を延長した時のレベルに戻ってほしいと、私たちはとりわけ強く願っているからです。そうした思いの表れかもしれません。しかし、彼にプレッシャーをかけようとしているわけではありません。それにはまったく意味がありません」

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ドレーゼンによれば、神経機能障害は「幸い治療可能」だという。ただし、「しかし、トップレベルのスポーツでは、これに関する経験例がほとんどありません。その点もはっきり言わなければなりません」と付け加えた。 年次総会では全体として、ドレーゼンとハイナーは事態の沈静化に努めた 。首脳陣のムシアラへの対応を批判した会員の発言について、ハイナーは言葉少なに受け流した。一方、クラブの有力者である2人は欠席した。ヘーネスはインフルエンザ、ルンメニゲは私的な予定が理由だった。