ガラタサライ・イスタンブールは、バイエルン・ミュンヘンのジャマル・ムシアラ獲得に関心を示しているとの見方を、またしても否定した。同時に、ガラタサライは重大な非難も展開した。

「最近になって、意図的に流布されている、事実に反する我々のクラブに関する報道を受け、我々は公に情報を伝える必要があると判断した。プロサッカー選手ジャマル・ムシアラがガラタサライに移籍するという主張は事実ではない」と、トルコの強豪クラブはまず金曜日に発表した声明の中で記した。





ガラタサライは、すでに数日前にもムシアラに関するうわさについて声明を出さざるを得ないと感じていたようだ。トルコの大手紙Hürriyetはその前に、23歳の攻撃的選手がイスタンブールのクラブにレンタルで持ち込まれたと報じていた。その結果、ほかのトルコメディアや移籍専門家もこのうわさに飛びついた。当事者間の協議が進展しているとの話や、時にはすでに合意に達したとの話まで出ていた。

そして今、現トルコ王者はついに堪忍袋の緒が切れたようだ。というのも、今回の新たな声明には報道機関全体に向けた痛烈な批判も含まれているからだ。「その虚偽が明白に証明されているこれらの主張を執拗に維持し続けることは、世論を誤導し、我々のクラブの移籍活動の信頼を損なおうとする印象を作り出す試みである」。その上で、「これらの憶測を広めている人物やメディアが、すでに昨季にも同様の虚偽の主張を公にしていたことは注目に値する」とした。

さらにガラタサライは、移籍市場での活動を「我々のクラブの利益のために、細心の注意を払い、機密保持を守りながら」進めていると強調した。「虚偽の報道や憶測的な主張によって、我々のクラブの仕事の原則や目標が変わることはない」。そのためクラブは、公衆と自クラブのファンに対し、「我々のクラブによる公式声明のみに依拠し、不正確な報道や憶測、そしてそれらを執拗に流布する人物やメディアを信じないように」と「強く要請」した。

ジャマル・ムシアラはバイエルン・ミュンヘンとまだ長期契約を結んでいる

ムシアラはバイエルンと2030年まで契約を結んでおり、退団を考えてはいない。もっとも、ドイツのレコードマイスターでの彼の状況は決して単純ではない。昨夏に腓骨骨折を負ってから何カ月も離脱し、復帰を果たしたのは今年の初めだった。それ以降、彼はその実力の片りんを見せる場面がごくわずかしかなく、W杯ではドイツ代表全体と同様に期待を裏切った。ドイツ代表の敗退後、以前から予定されていた手術で金属プレートを除去し、報道によれば、ミュンヘンのチーム練習に再合流するのはアジア遠征後になる見込みだ。

一方で、新シーズンに向けて攻撃的MFの彼のポジションでは、これまで以上に激しい競争が繰り広げられている。ミヒャエル・オリーセの中央志向に加え、新加入イスマエル・サイバリにとってもトップ下は好ましい役割だ。さらにセルジュ・ニャブリやレンナルト・カールも、そこでの起用候補に挙がる。

ただ、ミュンヘンはここ最近、1年前の重傷から本来の力を取り戻すまでの道のりで、彼を支えていきたいと何度も公に保証していた。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは「少しだけ軽やかさを失っているし、魔法のような瞬間が欠けている。でも、それは戻ってくる。我々は100％そう確信している」と語っていた。

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2025/26シーズンのバイエルン・ミュンヘンにおけるジャマル・ムシアラの成績