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選手労組の契約サッカー選手協会（VDV）会長カルステン・ラメロウも、ジャマル・ムシアラを巡る批判に加わり、バイエルン幹部を厳しく非難した。

元ドイツ代表のラメロウはRTL/Sky Sportで、幹部のムシアラへの対応は「悪いメッセージ」を発していると語り、「幹部は完全なオウンゴールを決めたと思う」と強調した。

ラメロウ（52）は、バイエルンの監査役会メンバー、カール＝ハインツ・ルンメニゲらが、選手としてのムシアラばかりを見て、人間としての彼を見失っていると批判。「彼が気の毒でならない」と述べた。「多くの人が忘れていることがある。今の選手たちは私たちの時代よりずっと多くの収入を得ているが、みんな人間にすぎない。サッカーでも精神面は非常に重要だ」。クラブ内部からの批判は「プラスにならなかった」とし、「むしろ、かなり尾を引くと思う」と語った。

それはバイエルンのイメージにも関わるという。「バイエルンはもともと面倒見のいいクラブとして知られ、多くの元選手も助けてきた。今回のような話を聞くのは、もちろん悪い兆候だ」とラメロウは述べ、「こうした議論を公の場で行うのは、バイエルンらしくない。すべきではない」と続けた。

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ルンメニゲが主に示した、 ムシアラの契約を見直せるのではないかという 考えを、ラメロウは退けた。これは司令塔が神経疾患の影響で再び本来の力を完全には発揮できなくなった場合を想定したものだ。「一つ、はっきりさせなければならない。契約は契約だ。双方が署名したものであり、変更することはできない」