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選手組合「契約サッカー選手協会（VDV）」の会長カルステン・ラメロウが、ジャマル・ムシアラをめぐる批判に加わり、バイエルンの首脳陣を厳しく非難した。

元ドイツ代表のラメロウはRTL/Sky Sportで、首脳陣のムシアラへの対応は「悪いメッセージ」を送っていると指摘。「首脳陣はまさにオウンゴールを決めてしまったと思う」と語った。

ラメロウ（52）は、バイエルンの監査役カール＝ハインツ・ルンメニゲとその同僚たちが、選手としてのムシアラの背後にいる一人の人間を見失っていると批判した。「彼がただただ気の毒だ」と述べ、「多くの人が忘れている。今の選手たちは私たちの時代よりずっと多くの収入を得ているが、みんな一人の人間だ。そしてサッカーでも、メンタルは極めて重要だ」と続けた。身内からの批判は「プラスにならなかった」とし、むしろ「その影響は後々まで残ると思う」と語った。

バイエルンのイメージにも影響するとラメロウはみている。「バイエルンはもともと、かつて所属した多くの選手も助けてきた、非常に面倒見のよいクラブとして知られていた。今、こうした話を聞くのは、もちろん悪い兆候だ」と述べ、「このような議論を公の場で行うのは、バイエルンらしくない。すべきではない」と語った。

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また、主にルンメニゲが示した、 ムシアラが神経疾患の影響で再び十分な能力を発揮できなくなった場合、契約を見直す可能性があるという考え を、ラメロウは退けた。「一つ確認しておかなければならない。契約は契約だ。双方が署名したものであり、それを覆すことはできない」