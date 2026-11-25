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バイエルンは公式声明で、2025年2月にジャマル・ムシアラとの契約を延長した時点では、同選手の病気について何も把握していなかったと明らかにした。

最初の検査が行われたのは2025年4月22日で、初期症状を受けてバイエルンの医師に相談した後だったという。その検査を経て、最終的に欠神発作と診断された。

この経緯は、4月中旬の出来事と直接関係している可能性がある。2025年4月13日、ムシアラは制限速度120km/hの道路を時速194kmで走行し、重大な自動車事故を起こしていた。

バイエルンの重鎮ウリ・ヘーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲと、11WINSのクリスティアン・シュミットを中心とするムシアラの代理人側との間で 対立が最近激化する なか、2025年2月にまとまった、巨額の費用を伴う契約延長の時点ですでにムシアラの病気が知られていたのではないかとの疑惑が浮上していた。バイエルンは今回、自らその疑惑を払拭した。

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クラブはまた、代理人側と「建設的な話し合い」を行い、双方が改めて次のように強調したと説明した。「選手の健康は双方にとって何よりも優先される。ジャマル・ムシアラが復帰するまで、全面的に支援する」

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さらに、協議を「協力的かつ秘密を守りながら続ける」ことで合意したという。 ムシアラは現在、自ら選んだ担当神経科医の診療記録をバイエルンが閲覧することも認めたとされる。 これによりムシアラはクラブ側に歩み寄った。火曜日に掲載された『シュテルン』の報道によれば、バイエルン側はこの件について十分な情報を得られていないと感じ、 ムシアラ側が病気に関する何かを隠しているのではないかと疑っていた。

そう考えた理由は、先週月曜日のチーム練習でムシアラに12週間ぶりの欠神発作が起きたにもかかわらず、強い権限を持つ監督機関がその事実を知ったのは週の途中だったことにあるようだ。ただし、マックス・エーベルルらスポーツ部門の首脳陣には伝わっていたとされる。

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これを受け、ルンメニゲは金曜日、ムシアラが以前の力を取り戻せるかについて公の場で強い疑問を示し、同時にムシアラの高額な契約の見直しを真剣に検討していると述べて注目を集めた。

バイエルン、ムシアラの代理人と取り決めか

名誉会長のウリ・ヘーネスによれば、その選択肢は夏にテーゲルンゼーでムシアラの代理人シュミットと交わした紳士協定に含まれていたという。 『南ドイツ新聞』は、 ヘーネスとシュミットが会談し、ムシアラが以前のパフォーマンスを取り戻せなければ契約を見直すと口頭で合意したと報じた。

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一方、ムシアラ側は会談でそのような結論には至っておらず、同選手の状態が近いうちに改善しなければ、さらに話し合うという取り決めにすぎなかったと捉えているという。

ムシアラは8月、欠神発作を伴う病気を公表した。それに先立つRBライプツィヒ戦とハイデンハイム戦のテストマッチでは、原因が分からないまま倒れたが、すぐに回復し、自力でピッチを離れることができた。