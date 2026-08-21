「今後はバイエルンが、できれば神経学の専門家とともに、選手の健康状態に関する情報をすぐに追加で公表することを期待している」と、エッフェンベルクはt-onlineのコラムで記した。「あらゆる未解決の疑問に答えられるよう、直ちに透明性を高めなければならない。それは極めて重要だ」

ムシアラは直近、RBライプツィヒ戦と1. FCハイデンハイム戦という2試合のテストマッチでピッチ上で倒れ込んでいた。その後、23歳の本人はInstagramでの声明で、「一時的に短く現れるものの、十分に治療可能な欠神」と診断されており、それが「神経学的機能障害に起因するものだ」と明かした。

それ以降、この病気が今後のキャリアに短期的および長期的にどのような影響を及ぼすのかについて、公の場で議論が続いている。「こうした事柄に今触れないのは、バイエルンにとって大きなミスになる」とエッフェンベルクは指摘する。「それではクラブ自身にとって、そして何より当然ムシアラにとっても逆効果だ。なぜなら、あらゆる機会にまさにこうした疑問が再び持ち上がり、外部からクラブ内に持ち込まれる不安の原因になるからだ。それを許してはならない」

ジャマル・ムシアラは今、「2つの課題」を乗り越えなければならない

エッフェンベルクの見解では、ムシアラのInstagram投稿の後にも「憶測すべきではない未解決の疑問がまだいくつかある。ムシアラに与えられるプレー時間はどれくらいなのか。彼に起こり得るこの欠神、この種のてんかん発作は、具体的にどのように治療されるのか」という。

こうした疑問について、神経科医のレギーナ・ベッカー博士がSPOXのインタビューで一定の見解を示している。彼女は「このタイプのてんかんについて、彼の今後のキャリアを心配してはいない」としている。利用可能な薬は「有望」だとベッカー博士は強調し、「大半の患者は完全に発作が出なくなる」と語った。ただ、ムシアラには「生涯にわたる治療」が待っている可能性もある。

エッフェンベルクによれば、ムシアラは今「2つの課題」を乗り越えなければならない。病気そのものに向き合うだけでなく、ピッチに立つたびに「今後はそのたびに何が起きるかを厳しく見守り、息をのむことになる何百万もの観衆からの絶え間ない視線」による「それに伴う精神的負担」にも対処しなければならないという。

各報道が一致するところによれば、土曜日のボルシア・ドルトムントとのスーパーカップでそれは実現しない見通しだ。ただ、来週金曜日のVfBシュトゥットガルトとのブンデスリーガ開幕戦には、ムシアラは再び出場可能になる見込みとされている。