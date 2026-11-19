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ジャマル・ムシアラが、望まずしてバイエルンの話題の中心となっている。幹部がかつての姿を取り戻せるか公に疑問を呈する一方、Skyのフロリアン・プレッテンベルク記者は、ムシアラの契約に重要な条項があるとの情報を得たという。

バイエルン・ミュンヘンの幹部は最近、ムシアラをめぐるデリケートな議論を巻き起こした。名誉会長のウリ・ヘーネスとCEOのJan-Crhistian Dreesenはともに、ドリブルを武器とするムシアラが神経機能の障害を抱える中、かつてのパフォーマンスを取り戻せるか疑問を示した。ムシアラはしばらく前からてんかんの一種を患っており、夏にはそれが原因でピッチ上で2度倒れた。現在は薬による治療を受けている。さらに両者は、以前の力を取り戻せなかった場合、近いうちにムシアラと代理人に給与の見直しについて話をすべきではないかという問題も、少なくとも間接的に提起した。

「ジャマルが戻ってくることを願っている。確かに時間は必要だろう。我々は状態を見極め、家族やマネジメント側と話し合う。かつてのジャマルとして戻ってくれば喜ばしい。そこへ向かう過程で以前とは違う選手になるなら、互いに話をしなければならない」 ドレーゼンはミュンヘンの『アーベントツァイトゥング』紙のイベントでそう語った。

『ビルト』紙によると、ムシアラは監査役会の会議でも議題になったという。監査役らは全員、ヘーネスの見解に同調したとされる。

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ジャマル・ムシアラはいつピッチに戻るのか？

何について話し合うのか、ドレーゼンは明言しなかった。2025年2月に2030年まで延長された契約に盛り込まれているとされる、ある条項についても話すのだろうか。Skyの移籍専門家フロリアン・プレッテンベルク記者が明かしたところによると、ムシアラの契約には2027年から行使可能とされる契約解除条項があるという。プレッテンベルク記者は、この条項に定められたとされる金額については伝えていない。

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ムシアラは9月に負った筋繊維断裂からの復帰に向けてトレーニング中で、金曜日のケルン戦で復帰する可能性がある。現時点でバイエルンを契約満了前に離れる意向はないとされ、再び万全の状態になり、負傷前に上向いていた調子を取り戻すことに集中している。

ヴァンサン・コンパニ監督がジャマル・ムシアラを擁護

バイエルンの首脳陣が、ハリー・ケインに次ぐチーム内の高給取りであるムシアラの給与や、Skyによれば契約解除条項についても議論する一方、ヴァンサン・コンパニ監督は またしても異例の言葉でムシアラを支持し、注目を集めた 。コンパニ監督は髄膜への刺激によって倒れた後、金曜日のブンデスリーガ、1.FCケルン戦で再びベンチに座る予定だ。「皆さんや、ジャマルが日々の練習で見せているものを見られないファンにも、それをすぐにピッチ上で見てほしい。これはただ言っているのではなく、本当にそう思っている。そして、あのような選手が最高のレベルに戻ったとき、どれほどの喜びをもたらしてくれるかを忘れてはならない。人々はこういう選手を見るためにスタジアムに来る」とベルギー人指揮官は語った。

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自身の役割は「バイエルンのすべての選手が成功し、最大限の力を発揮できるよう、あらゆることをすることだ。[...] ジャマルがこの経験を経て、より良い選手になって戻ってこられるようにすること。私は毎日、その思いで取り組んでいる」という。