ジャマル・ムシアラに大きな懸念！ バイエルンのスターが再び倒れ、診断結果を明かす

ヴァンサン・コンパニ監督はハイデンハイム戦で、61分にムシアラを新加入のイサメル・サイバリに代えて投入した。しかし、そのわずか6分後、23歳の攻撃的MFは中盤で倒れ込んだ。その場面はライプツィヒ戦での出来事と似ていた。チームメートのジョナタン・ターとハリー・ケインはすぐさま駆け寄り、両チームの選手たちはあっという間に彼を囲む輪を作った。同時に救急医もピッチへ走り込んだ。

短い治療の中断を経て、ムシアラは立ち上がり、スタッフに支えられながら、やや意識が定まらない様子でタッチライン方向へふらつきながら歩いた。数メートル進んだ後に引き返し、その後は反対側からスタジアム内部へと姿を消した。その間、ファンはチャントで彼を後押しした。場内アナウンスがカッシアーノ・キアラとの交代を告げると、フォイト・アレーナには拍手が沸き起こった。

ムシアラの健康状態について問われたスポーツ担当取締役のマックス・エーベルは、試合終了直後にミックスゾーンでこう語った。「ジャマル本人が近いうちに説明することになる。私たちは把握していたし、今も把握している」。では、現在の状態はどうなのか。「彼はロッカールームにいて、着替えて、シャワーを浴びている」

ジャマル・ムシアラ、倒れ込みの後にインスタグラムで報告

その数分後、ムシアラは予告されていた声明を発表した。「まず何よりも大事なのは、僕は大丈夫だということです」と、ムシアラはインスタグラムの長文投稿で記した。「多くの人が心配してくれているのは理解しています。今日はその心配を取り除き、少し説明したいと思います。僕には一時的に短時間現れるものの、十分に治療可能な欠神発作が確認されており、これは神経機能障害に起因するものです」

さらにこう続けた。「これは、ライプツィヒ戦や今回のハイデンハイムで起きたような場面につながることがあります。一見すると怖く見えるのは分かっています。でも、今の僕にとっては日常の一部です。この件については最高の医療的ケアを受けており、とても楽観しています」。本人の説明によれば、「それ以上の健康上のリスクはない」という。

欠神発作とは、短く突然起こる意識の中断で、たいていはてんかん発作の形で現れる。この発作は通常5秒から15秒ほどしか続かず、その間、本人は宙を見つめて反応しなくなる。その後は通常すぐに回復するが、その時間帯の記憶は残らない。 この病気は薬で治療可能だ。

バイエルンの4-2勝利は二の次に

ムシアラはすでに土曜日のRBライプツィヒとのテストマッチ（3-1）でも、試合終了間際に倒れ込んでいた。月曜日のキャンパスでのチームお披露目には姿を見せず、個別メニューをこなしただけだった。そうした経緯もあり、ハイデンハイム戦でのムシアラ起用はやや意外だった。

最終的にミュンヘン勢がこのテストマッチを4-2で制したことは、二の次となった。FCバイエルンの得点者はフェリペ・チャベス、アリヨン・イブラヒモビッチ、ルイス・ディアス、そして新加入のナサニエル・ブラウンだった。土曜日にはアウェーでボルシア・ドルトムントとのスーパーカップに臨む。

ムシアラは1年以上前、クラブW杯で腓骨を骨折し、足首関節にも重い損傷を負っていた。1月に復帰を果たしたが、以降も以前の力はまだ取り戻せていない。失望に終わったW杯の直後には、左足に入っていた金属プレートを除去した。