ジャマル・ムシアラに大きな懸念！ バイエルンのスターが再びピッチ上で倒れ込む

ヴァンサン・コンパニ監督はハイデンハイム戦で、61分にムシアラを下げ、新加入のイサメル・サイバリを投入した。そのわずか6分後、23歳の攻撃的選手は中盤で倒れ込んだ。その場面はライプツィヒ戦での出来事を思わせるものだった。チームメートのヨナタン・ターとハリー・ケインはすぐさま駆け寄り、ほどなくして両チームの選手たちが彼を囲む輪を作った。同時に救急医もピッチへ走り込んだ。

短い治療の中断後、ムシアラは立ち上がり、スタッフに支えられながら、やや放心した様子でタッチラインの方向へふらつきながら向かった。数メートル進んだところで引き返し、その後は反対側からスタジアム内部へと姿を消した。その間、ファンはチャントで彼に声援を送った。場内アナウンスでカッシアーノ・キアラとの交代が告げられると、フォイト・アレーナには拍手が沸き起こった。

ムシアラの健康状態について問われたスポーツ担当取締役のマックス・エーベルは、試合終了直後にこう語った。「ジャマル本人が近いうちに自ら説明するだろう。我々は状況を把握している」

FCバイエルンの4-2勝利は二の次に

ムシアラはすでに土曜日、RBライプツィヒとのテストマッチ（3-1）でも試合終了間際に体調不良で倒れ込んでいた。 その際には、その後にめまい、循環器系の不調、そして30度を超える気温を訴えていたとされる。

月曜日のチームお披露目ではキャンパスに姿を見せなかったが、その代わりに個別調整をこなした。「最も重要なのは、彼が元気だということ。それ以外については何も言えない」とエーベルは語った。それでもハイデンハイム戦でのムシアラ起用はやや意外だった。少なくとも今回は気温が要因だったとは考えにくい。火曜夜のハイデンハイムは約18度しかなかった。

最終的にミュンヘン勢がこのテストマッチを4-2で制したことは、二の次となった。FCバイエルンの得点者はフェリペ・チャベス、アリヨン・イブラヒモヴィッチ、ルイス・ディアス、新加入のネイサニエル・ブラウン。土曜日にはスーパーカップでボルシア・ドルトムントとのアウェー戦に臨む。