土曜午後、アリアンツ・アレーナで迎えた84分のことだった。ミュンヘンのアリアンツ・アレーナが突如として静まり返った。ジャマル・ムシアラが相手陣内で倒れ込み、負傷したドイツ代表に向かって複数のチームメートがすぐさま慌ただしく駆け寄った。

主審ロベルト・ハルトマンが試合を止めると同時に、救急医もすぐにピッチへ走り込んだ。その直後、ひとまずは軽い安心材料もあった。医師はムシアラを短く確認しただけでその場を離れ、数秒後には23歳のムシアラが自力でピッチを後にすることができた。ただ、足元はふらつき、消耗した様子だった。

試合終了直後の時点でも、ムシアラに何があったのかは当初なお不明だった。「何があったのかはこれから分かるだろう。でも、もちろん無事を祈っているよ」と、FCBキャプテンのマヌエル・ノイアーはMagentaTVのインタビューで語ったが、ライプツィヒのMFロッコ・ライツと同様、詳しい情報は持ち合わせていなかった。

SIDの情報によると、ムシアラは体調不良の発作に見舞われた。めまいと循環器系の不調を訴えていたという。この試合では気温が30度を大きく上回っていた。「何より大事なのは」と、スポーツ担当取締役マックス・エーベルは試合後、ムシアラについてこう語った。「彼が無事だということだ」

ジャマル・ムシアラ、自ら決定打となる一撃も直後に異変

その衝撃的な場面の数分前、ムシアラは新加入イスマエル・サイバリのアシストから、テレコム・カップのライプツィヒ戦でチームの3-1の決定的なゴールを決めていた。ドイツのレコードマイスターには、ルイス・ディアスと、この夏に同じく加入したナタニエル・ブラウンも得点を記録。ザクセン州から乗り込んだアウェーチームは、一時ブラヤン・グルダが同点ゴールを挙げていた。

健康面への配慮からピッチを去らなければならなかったミュンヘンの選手は、ムシアラだけではなかった。ミンジェ・キムも太ももの問題により、1時間過ぎの時点でこれ以上プレーを続けることができなかった。

試合序盤にはすでに、バイエルンを応援するすべての人々にコンラート・ライマーが不安を与えていた。 オーストリア代表のライマーは、ライプツィヒのダビド・ラウムとの競り合いの後、右足の太もも、あるいはひざ付近に強い痛みを抱えている様子で、プレー続行は不可能となった。

「コンニーはかなり早い時間帯に打撲を受けて、足もかなりすぐに腫れた。だから予防的に交代させた」とエーベルは語った。「もう走れないほどで、支えが必要な状態だった。それは見て分かったはずだ。自由に動けていなかった。どれくらいかかるかは、今日は本当に言えない」

バイエルンは来週火曜日に2部クラブの1.FCハイデンハイムとの最後のテストマッチを戦い、その後の土曜日にはボルシア・ドルトムントとのフランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップに臨む。