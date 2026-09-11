もちろん、誰もがすぐに彼のもとへ駆け寄った。FKボデ／グリムト戦で、この重要かつかなり遅い時間帯の1-0を導くアシストをしたハリー・ケインは、ジャマル・ムシアラの肩をつねり、アレクサンダル・パブロヴィッチは抱き締め、ジョナタン・ターは握手を交わしながら軽くお辞儀するしぐさを見せた。ノルウェーの格下相手とのチャンピオンズリーグ第1節、47分の1-0にしては、普段ならここまでにはならないはずの祝福ぶりだった。もっとも、確信を持って打ち抜いたこのゴールが実に見事だったのも確かだが。

その後、ジャマル・ムシアラが交代で退いた際には、バンサン・コンパニ監督もいつも以上に励ますようにハイタッチを交わした。抱擁は長く続いた。「私も、おそらくスタジアムの7万5000人も、そしてテレビの前のさらに多くの人たちも、このゴールを喜んだ」とコンパニは後に語った。

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ジャマル・ムシアラのボデ／グリムト戦ゴールは二重の解放だった

ムシアラの得点は二重の解放だった。まず、非常にコンパクトかつ慎重に守る相手との、それまでかなり重苦しい展開だった試合でこじ開ける先制点となったからだ。この一戦は最終的に90分を終えて、格の違いを示す5-0で幕を閉じた。だが何よりも大きかったのは、今季まだ始まったばかりのこのシーズンで、ムシアラが初の先発出場でそのゴールを決めたことだった。

3週間余り前のことだ。ムシアラは数日以内に2度目となる形で、テストマッチ中に方向感覚を失ってピッチに崩れ落ち、その後これを「一時的に短く現れるが、十分に治療可能な欠神発作」と説明した。原因は神経学的機能障害にあるという。このてんかんの一形態とムシアラはその時点ですでに1年以上付き合っていたが、世間に気づかれることはなかった。おそらく投薬の切り替えに伴い、試合中の2度の倒れ込みが起きたのだろう。先週末のシャルケ戦で短時間出場した後、コンパニはボデ戦で再びこのプレーメーカーを先発に起用した。

「そこで1-0を決めるなんて、まさにサッカーが書く物語だ。でも、この若者はそれに値したよ」とバイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルは語った。ただ、ムシアラが1-0を決めたのは当然でもあった。ヨシュア・キミッヒと並び、重苦しい前半で最も目立っていたバイエルンの選手がムシアラだったからだ。彼は精力的で、時にはやや空回り気味なほどにプレーしていた。まるで、自分自身にも「戻ってきた」ことを示そうとしているかのようだった。

ジャマル・ムシアラはどんな負傷を抱えていたのか？

「今日感じた感覚は、しばらく味わっていなかった感覚だった」とムシアラは試合後、DAZNで率直に語った。というのも、欠神発作の件だけではなかったからだ。絶好調の時期だったクラブW杯で重度の腓骨骨折を負い、その後の長いリハビリを経て、時には自分の身体と並外れた能力への信頼を失ってしまったかのようにも見えた。ムシアラには昨季、しばしば本来の軽やかさが欠けているように映っていた。

W杯後には、骨折後に脛骨を安定させていたプレートも手術で取り除かれた。「これからは一歩ずつ、ピッチの上であの軽やかな感覚を、喜びと楽しさとともに取り戻し、自分のレベルに戻っていきたい」と彼は説明した。「バイエルン、選手たち、そして監督たちのサポートが、本当に助けになった」

実際、コンパニは昨季も繰り返し、ムシアラが必ず本来の姿を取り戻すことに何の疑いもないと強調していた。そして今、こう語った。「この瞬間が来ることは分かっていた。ジャマルにとってもちろん素晴らしいことだ。トップ選手がリズムに乗るには自信が必要だ。だからこそ、こういう瞬間は本当に、本当に重要なんだ」

ミカエル・オリーセが世界級になったのは、ムシアラがピッチを去ってからだった

ただ、ムシアラの上向きがあるからといって、FCバイエルンがFCバイエルンでなくなるわけではない。そしてその上昇ぶりは、監督にとって新たな悩みも生む。コンパニがトップ下に誰を起用するのかという問いは、負傷者が戻ってくれば戻ってくるほど、簡単には答えられなくなっていくだろう。

例えばレナート・カールは、ボデ戦でも再び途中出場した。新戦力イスマエル・サイバリも同様だ。そしてセルジュ・ニャブリも、いつまでも負傷離脱しているわけではないだろう。もちろん、彼らは皆柔軟性があり、他のポジションでもプレーできる。だが、それがコンパニを特別楽にするわけでもない。

そして、もう一つの特殊なケースがある。長い時間ほとんど姿を消していたミカエル・オリーセだ。ムシアラの1-0以降はすでにプレー内容が良くなっていたが、彼が本当に世界級のフォームへと一気に入ったのは、ムシアラがベンチに下がり、フランス代表のようにトップ下のポジションを任された後だった。

W杯の最中にもすでに、この天賦の才を持つトップ下を、バイエルンで今後も主に右ウイングで起用し続けることを、コンパニは本当に許されるのかという疑問が浮上していた。ここまでの全公式戦、スーパー杯も含めたバイエルン指揮官の答えは、シンプルに「イエス」だった。オリーセは常に右サイドからプレーし、3ゴール1アシストを記録しながらも、直前の4試合では完全には納得させられていなかった。

ボデ戦では、その傾向が裏付けられるかに見えた。オリーセは長い時間試合に入れず、ドリブルではしばしば行き詰まり、パスワークでもいくつか不十分な場面を見せた。だが、ムシアラが1-0を決め、続いてボデ／グリムトがミュンヘンに対してますますスペースを与えるようになると、オリーセは花開いた。まず美しいFKのクロスでハリー・ケインの2-0をアシストし、そして65分にムシアラが休養のため退き、オリーセが中央に入ると、自らも2ゴールを決めた。

もっとも、コンパニの最大の強みの一つは、やはりスカッドマネジメントにある。



