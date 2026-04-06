ジャナブリ、レアルのスター選手について：「素晴らしい選手だ」

バイエルン・ミュンヘンのスター選手、セルジュ・ニャブリは、チャンピオンズリーグで控えるレアル・マドリードとの対戦が、現在サッカー界で最も注目される一戦であると強調し、この挑戦に臨むことへの大きな意気込みを語った。

バイエルン・ミュンヘンは、明日火曜日の夜、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦として、ベルナベウでレアル・マドリードと対戦する。

ドイツ紙『スポーツ・ビルト』が伝えたスペイン紙『アス』へのコメントで、グナブリーはバイエルン対レアル・マドリードの試合が「サッカー界で最も話題になっていること」だと述べ、友人や家族全員が絶えずこの対戦について話していることが、2試合への期待と興奮をさらに高めていると付け加えた。

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ドイツ代表のガナブリは、この対戦を前に大きな興奮を感じていると明かし、レアル・マドリードとの2試合への意欲を強調した。

また、ジェナブリはインタビューの中でサンティアゴ・ベルナベウの雰囲気について触れ、レアル・マドリードのスター、ヴィニシウス・ジュニオールに対する見解も明かした。彼はヴィニシウスを称賛し、素晴らしい選手であり、大いに尊敬していると語った。

「彼は素晴らしい選手だ。一部からは批判を受けることもあるかもしれないが、私は何度か彼に会ったことがある。とても気さくな人だ」と語り、ピッチ上でその実力を何度も証明してきたことを強調した。

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また、ジェナブリは、元チームメイトのダビド・アラバが、レアル・マドリードが提供する特別な環境を考慮し、同クラブへの移籍という正しい決断を下したと指摘した。