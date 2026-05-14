ジャック・ファン・ヘルダーがヘレーネ・ヘンドリクスを激しく非難

ジャック・ファン・ヘルダー氏（75）が、SBS6のヘレーネ・ヘンドリクス司会番組を降板した理由を初めて明かした。長年レギュラーを務めた同氏は『デ・テレグラーフ』紙に、ヘンドリクス氏に失望したと語った。

今年初めに、ファン・ヘルダーがヘンドリクスの人気番組『オランジェ』に復帰しないことが判明。制作会社タルパは、役割について協議したが合意に至らず、「双方の合意で」協力終了と説明していた。

当初は表舞台で言及しなかったが、現在は本音を明かす。「編集部の考えと私の考えは大きくずれていた。それなら『たまにでも出演できる』などと言ってはいけない。うまくいくか、いかないかだ。控え席に座っている気にはなれない」

番組はまだ数回残っていたが、私は「もう終わりにしよう」と伝えた。金銭面は適切に清算されたものの、不満は残った。 「54年間テレビに携わってきたのに、あのようにこっそり追い出されるのは愉快ではなかった」と語った。

彼の退任前には、番組編集者との口論が噂された。ヘンドリクスは『デ・テレグラフ』紙に、その口論は退任と無関係だと語った。ファン・ヘルダーは怒ったことを認めつつ、別の要因があったと考える。 「おそらく、私が番組にふさわしい政治的立場を持たず、少し真面目になりすぎたのが原因だ」

最もつらいのは、辞任後にヘレネ・ヘンドリクスとの連絡が途絶えたことだ。「彼女とは馬が合った。だがほとんど連絡がなく、がっかりしている」と語る。ヘンドリクス側は連絡があると主張していた。

ファン・ヘルダーは、ヘンドリクスがキャリアを始めた頃、定期的にアドバイスをしてあげていたと語る。「例えば、彼女が突然トップの座に就いた時とかね。僕たちは本当に良い関係だったんだ。」