共有 GOALをGoogleでフォロー

ジャック・グリーリッシュにとって苦しいエヴァートンでの2度目の在籍は、再び厳しい展開を迎えた。デイヴィッド・モイーズ監督は、同MFが金曜日に行われるプレミアリーグのコヴェントリー・シティ戦に出場しないと明かした。31歳のグリーリッシュは最近の規律上の問題を受けてトップチームから外されており、引き続き戦列を離れている。

広告

規律違反問題がグリーリッシュに影を落とす

エヴァートンのMFグリーリッシュは、コヴェントリー・シティ戦を控える中、欠場が続く見通しだ。マンチェスター・シティから期限付き移籍中の31歳は、プレミアリーグとカラバオカップで行われたニューカッスルとの直近2試合を「クラブの規律違反」を受けて欠場している。

モイーズ監督は試合前会見でこの件に言及した。木曜日の会見で、創造性豊かなMFがまだ復帰できないことを認め、「いや、ジャックは出場できない」と明言した。問題をめぐる緊張が続く一方、ベテラン指揮官は関係修復の可能性も示唆。「計画は明かせないが、近いうちに再びジャックと一緒に取り組むことになる」と語った。

クラブは月曜日、グリーリッシュの欠場理由を試合に出られるコンディションにないためと説明していたが、モイーズ監督はその時点で詳しいコメントを控えていた。

代表戦期間中の先行きは不透明

間もなく代表戦期間に入り、国内の試合日程が中断される。この期間が双方にとって、意見の相違を解消するために必要な時間になると考える向きは多い。試合のない期間に規律違反問題を決着させられるか問われたモイーズ監督は、復帰時期について明言を避け、「今後どうなるか、見守る必要がある」と付け加えた。

広告 広告

明確な復帰時期が示されていないことから、プレミアリーグで3度、チャンピオンズリーグ、FAカップ、UEFAスーパーカップ、クラブワールドカップでそれぞれ優勝を経験したグリーリッシュは、試合のメンバーに戻る前に、コーチングスタッフに取り組む姿勢を示す必要がありそうだ。

Related Topics

次の試合 EVE プレミアリーグ 15:00 COV 視聴する

エティハドから来たスターの凋落

現在のグリーリッシュの苦境は、2022-23シーズンにマンチェスター・シティが歴史的な3冠を達成した際、中心選手だった頃とは大きく異なる。今季終了時に契約満了を迎える予定で、クラブでの将来も不透明になっている。

グディソン・パークでの最初の期限付き移籍では、22試合で2得点を挙げ、その確かな実力を垣間見せた。しかし、この期間は最終的に大きなけがに妨げられた。

広告

ピッチ上でも存在感を示せず

エヴァートンへの2度目の期限付き移籍では、グリーリッシュはピッチ上でインパクトを残せておらず、今季は公式戦6試合で無得点に終わっている。その欠場はエヴァートンにとって重要な時期と重なる。チームは現在、勝ち点13でプレミアリーグ7位につけ、4位チェルシーとの差はわずか3ポイントだ。