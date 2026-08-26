ジャック・グリーリッシュは再びマンチェスター・シティを去る可能性がある

サンダーランドがジャック・グリーリッシュのレンタル移籍を巡ってマンチェスター・シティと交渉していると、The Athleticの記者デイヴィッド・オーンスタインが水曜日に報じた。来年、MFのエティハド・スタジアムでの契約が満了する際の買い取りオプションについても話し合われている。また、サンダーランドはグリーリッシュの給与の一部をマンチェスター・シティが引き続き負担することも望んでいる。

グリーリッシュは以前から、レンタルまたは完全移籍でマンチェスター・シティを離れる候補とされてきた。アーセナルとのコミュニティ・シールド、そしてホームでのボーンマス戦で途中出場したものの、エンツォ・マレスカの下で不動の選択肢ではない。

高い技術を持つMFは昨季、エヴァートンにレンタル移籍していた。グリーリッシュは22試合で2ゴール6アシストを記録したが、1月に足の疲労骨折を負い、リハビリを余儀なくされた。

グリーリッシュは2021年にマンチェスター・シティへ加入し、クラブはその獲得に実に1億1700万ユーロを投じた。同クラブで複数のリーグ優勝を成し遂げ、2023年にはチャンピオンズリーグも制した。ここまで強豪クラブの一員として159試合に出場している。

時間の経過とともに、グリーリッシュのマンチェスター・シティでの出場機会は次第に減っていった。前監督のペップ・グアルディオラは、このイングランド人MFを起用しないという決断は個人的なものではないと強調していた。

また、Sky Sportsによると、サンダーランドはイゴール・パイシャオンをオリンピック・マルセイユから獲得することも望んでいる。プレミアリーグの同クラブはすでにこのブラジル人選手に対してオファーを出している。