『The Athletic』によると、エバートンはジャック・グリーリッシュのレンタル契約に付属する5000万ユーロの買い取りオプションを行使しない見込みだ。それでもクラブは今夏、マンチェスター・シティと再交渉し、このイングランド人プレイメーカーとの契約継続を目指す。

2021年に約1億1750万ユーロでアストン・ヴィラからマンチェスター・シティへ移籍した攻撃的MFは、W杯出場を目指し出場機会を求めていた。

エバートンは昨夏レンタルで獲得し、その道を開いた。リバプールでの最初の数か月は順調で、22試合2ゴール6アシストを記録。プレーの楽しさも取り戻したように見えた。

しかし2月初めに足部疲労骨折を発表し、今季の残りは絶望的。最後の出場は1月中旬の古巣アストン・ヴィラ戦だった。

この金額は当初から高額すぎるとされ、代表39試合出場の実績がある同選手が負傷したことで、エバートンはリスクを負いたくないようだ。

それでもエバートンは代替案を探っており、シーズン後に再交渉する見通しだ。新たなレンタルや完全移籍の可能性もある。

同メディアによると、エバートンは来シーズンもグリーリッシュが「トフィーズ」のユニフォームを着てプレーすると期待している。彼はエバートンでの生活に満足しており、強い絆で結ばれるデビッド・モイーズ監督の存在も要因だ。

さらに、リハビリのためにもエバートンに残ることを選んだことは象徴的だ。レンタル中の選手が本拠地に戻るのが一般的であるにもかかわらず、グリーリッシュはエバートンでの生活に満足し、クラブへの恩返しを望んでいるとの見方が強い。