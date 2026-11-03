共有 GOALをGoogleでフォロー

エヴァートンでキャリアの再起を図るジャック・グリーリッシュに、大きな壁が立ちはだかった。プレーメーカーは、この1週間で2度目となる試合当日のメンバー外となった。エヴァートンのデイヴィッド・モイーズ監督は、イングランド代表選手が欠場した具体的な理由について明言を避けており、ヒル・ディキンソン・スタジアムでの長期的な去就を巡る憶測が強まっている。

広告

グリーリッシュ、エヴァートンで出場機会を失う

エヴァートンは月曜夜のニューカッスル戦に勝利したが、グリーリッシュは試合の登録メンバーから外れた。メンバー外となるのはこれで2試合連続だ。先週、同じ相手に勝利したカラバオカップの試合も欠場していた。

31歳のグリーリッシュは当初、「クラブの規律違反」と報じられた理由で起用を見送られ、モイーズ監督も当時、その判断を公に支持していた。クラブは今回の欠場について、公式にはコンディション不足が理由だと説明している。しかし、メンバー外が続いていることは、マージーサイドでの同選手の立場が不安定になっていることを示している。

モイーズ監督、欠場理由の詳細を語らず

BBCの取材に対し、モイーズ監督は現在の状況について多くを語らなかった。グリーリッシュがいつ再びエヴァートンでプレーできるのかについても、明確な説明はなかった。

モイーズ監督は「彼は現時点で出場できない。再び出場できる状態になったと判断したときに、クラブとともに決定を下す」と述べた。

広告 広告

欠場はクラブの説明どおり、本当にコンディションが理由なのかと問われると、指揮官は「私が伝えられるのは、彼が現時点で出場できないということだけだ」と端的に答えた。規律違反疑惑についても質問されたが、「それについてはコメントできない」と付け加えるにとどまった。

Related Topics

期待を抱かせたレンタル移籍が暗転

グリーリッシュは停滞するキャリアを立て直そうと、ヒル・ディッキンソン・スタジアムに戻ってきた。移籍金1億ポンドの同選手はマンチェスター・シティとの契約が残り数カ月となっている。2023年の3冠達成後、ジョゼップ・グアルディオラ監督の下で徐々に序列を下げており、継続的な出場機会を切実に必要としている。

前回のエヴァートンへのレンタル移籍では22試合で2得点を挙げたものの、負傷によってその歩みを阻まれた。そのときの活躍が評価されてクラブに復帰したが、今季の出場はわずか6試合。今では完全に構想から外れたように見える。

広告

エヴァートン、金曜夜にコヴェントリーと対戦

エヴァートンは金曜夜にコヴェントリーをホームに迎えるが、グリーリッシュがメンバーに復帰するかは極めて不透明だ。モイーズ監督はトップチームに戻る道はまだあると強調しているものの、グリーリッシュが指揮官の信頼を取り戻し、急速に失速している今季を立て直すには厳しい戦いが待っている。