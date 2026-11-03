グリーリッシュ、エヴァートンで出場機会を失う
エヴァートンは月曜夜のニューカッスル戦に勝利したが、グリーリッシュは試合の登録メンバーから外れた。メンバー外となるのはこれで2試合連続だ。先週、同じ相手に勝利したカラバオカップの試合も欠場していた。
31歳のグリーリッシュは当初、「クラブの規律違反」と報じられた理由で起用を見送られ、モイーズ監督も当時、その判断を公に支持していた。クラブは今回の欠場について、公式にはコンディション不足が理由だと説明している。しかし、メンバー外が続いていることは、マージーサイドでの同選手の立場が不安定になっていることを示している。
モイーズ監督、欠場理由の詳細を語らず
BBCの取材に対し、モイーズ監督は現在の状況について多くを語らなかった。グリーリッシュがいつ再びエヴァートンでプレーできるのかについても、明確な説明はなかった。
モイーズ監督は「彼は現時点で出場できない。再び出場できる状態になったと判断したときに、クラブとともに決定を下す」と述べた。
欠場はクラブの説明どおり、本当にコンディションが理由なのかと問われると、指揮官は「私が伝えられるのは、彼が現時点で出場できないということだけだ」と端的に答えた。規律違反疑惑についても質問されたが、「それについてはコメントできない」と付け加えるにとどまった。
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期待を抱かせたレンタル移籍が暗転
グリーリッシュは停滞するキャリアを立て直そうと、ヒル・ディッキンソン・スタジアムに戻ってきた。移籍金1億ポンドの同選手はマンチェスター・シティとの契約が残り数カ月となっている。2023年の3冠達成後、ジョゼップ・グアルディオラ監督の下で徐々に序列を下げており、継続的な出場機会を切実に必要としている。
前回のエヴァートンへのレンタル移籍では22試合で2得点を挙げたものの、負傷によってその歩みを阻まれた。そのときの活躍が評価されてクラブに復帰したが、今季の出場はわずか6試合。今では完全に構想から外れたように見える。
エヴァートン、金曜夜にコヴェントリーと対戦
エヴァートンは金曜夜にコヴェントリーをホームに迎えるが、グリーリッシュがメンバーに復帰するかは極めて不透明だ。モイーズ監督はトップチームに戻る道はまだあると強調しているものの、グリーリッシュが指揮官の信頼を取り戻し、急速に失速している今季を立て直すには厳しい戦いが待っている。