ジャック・グリーリッシュが古巣エヴァートンに復帰する。攻撃的MFはマンチェスター・シティからのレンタル移籍で加入。グリーリッシュは昨季も、デイビッド・モイーズ監督率いる同クラブで期限付き移籍選手としてプレーしていた。

マンチェスター・シティでは、あと1年契約を残しているグリーリッシュは、もはや先発の座を保証されていなかった。イングランド代表39試合出場の同選手は、エヴァートンで再び毎週プレーすることを望んでいる。

アストン・ビラの元選手であるグリーリッシュは、マンチェスター・シティ復帰後、公式戦2試合に出場したが、53分間で得点に絡むことはできなかった。先週末には、すでに試合のメンバーからも外れていた。

このレンタル選手は昨季、エヴァートンで鮮烈なスタートを切り、8月の月間最優秀選手にも選ばれた。20試合で2ゴール6アシストを記録したが、2月に足の負傷で出ばなをくじかれた。

「最高の気分だ。本当に幸せだよ。人生のあらゆる面で、サッカーだけではなく、自分は愛されていると感じる時にこそ力を発揮できると思う。監督やチームメート、そして何よりファンがそれを僕に与えてくれた」と、グリーリッシュはエヴァートンの公式サイトで喜びを語った。

「エヴァートンのサポーターを見るたびに、純粋な愛情を感じる。 リーズとのあの最初の試合以来、彼らが僕を歓迎してくれたやり方は決して忘れない。それは僕にとって大きな意味があるし、エヴァートンのサポーターを少しでも喜ばせることができていたならうれしい」と、新加入のグリーリッシュは付け加えた。

グリーリッシュは、日曜日にエヴァートンでデビューする可能性がある。この日、ヒル・ディキンソン・スタジアムにマンチェスター・ユナイテッドを迎える。