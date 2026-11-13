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ジャック・グリーリッシュがエヴァートンでチームから遠ざかっていた期間を経て、正式に沈黙を破り、クラブのサポーターに心から謝罪した。マンチェスター・シティから期限付き移籍中のグリーリッシュは、木曜日に非公開で行われたダービー・カウンティとの親善試合でピッチに復帰した。

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グリーリッシュ、エヴァートンでのチーム離脱を経て復帰

31歳のウインガーは10月17日を最後にマージーサイドのクラブで出場しておらず、4試合連続で欠場していた。その理由はクラブの規律違反だった。監督のデイヴィッド・モイーズは具体的な理由を明かさず、メディア対応でも状況についてほとんど語らなかった。

11月2日のニューカッスル・ユナイテッド遠征を前に、モイーズはグリーリッシュについて「試合に出られるコンディションではない」とだけ述べていた。しかし、今週ヒル・ディッキンソン・スタジアムで出場したことで、チームから外されていた期間は終わったとみられる。

ウインガーがインスタグラムで沈黙を破る

グリーリッシュは木曜日、SNSでエヴァートンのファンに直接メッセージを送った。ピッチへの復帰を果たした後、最近の欠場を悔やみ、クラブへの思いを改めて示した。

「ここ数日、しっかりトレーニングを積み、今日また仲間たちとプレーできてうれしい」と、アタッカーは自身のインスタグラムのストーリーに記した。「ここ数週間、チームを助けられなかったことをファンとクラブの皆さんに謝りたい。

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「このクラブでプレーするのが大好きだし、エヴァートンのユニフォームを着て、また皆さんの前でプレーするのが待ちきれない。また近いうちに会いましょう」

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マージーサイドでの波乱続きの日々

今回の一件は、エヴァートンでの出来事の多い期間に新たな出来事を加えた。グリーリッシュは当初、2025-26シーズン前半の期限付き移籍でクラブに加入したが、悩ましい負傷によって最初の在籍期間は短く終わった。

その後、移籍期限最終日に再び期限付き契約を結び、クラブ復帰を果たした。木曜日の親善試合への出場は、関係者全員が最近の規律違反を過去のものとする準備ができていることを示す、これまでで最も明確な兆候だ。

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先発復帰を目指す

チーム内の問題は解決したとみられ、ダービーとの試合でも貴重な出場時間を得たグリーリッシュは、モイーズ監督の先発メンバーに戻ることに集中する。公式戦ですぐにプレーできると監督に納得してもらうため、トレーニングでコンディションを証明しなければならない。