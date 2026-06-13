ジャスティン・クライフェルトが自身のW杯出場の可能性について語る：「オランダ代表にとっては、その方がうまくいくかもしれない」

ジャスティン・クライファートは怪我から回復し、オランダ代表のW杯メンバーに選ばれた。AFCボーンマスの攻撃的MFである彼は代表での活躍を期待しつつ、中盤の激しい競争も認識している。それでもチャンスはあると語っている。

クーマン監督は日曜の日本戦でフレンキー・デ・ヨング、ライアン・グラヴェンベルフ、ティジャニ・ラインダースの中盤起用を予定しているとされる。スタメンは今週把握済みだが、まだ確定ではない。

現時点で最も不確定なのはリエンダースの起用だが、これはクルーイベルトがライバルだからだ。クルーイベルトは以前、代表10番で好印象を残した。

クルーイベルトは番組『Vandaag Inside』の取材に「クーマン監督は全員と個別に話し、現在の考えと役割を説明した。日本戦だけでなく大会後半を見据えてのものだ。自分の立ち位置を把握するためだ」と語った。

「その点について監督は私にも明確に伝えてくれた」とクルーイベルトは語る。「チームでの役割は理解しているし、どのポジションでも100％力を出すつもりだ。あとは結果で示すだけ。出場時間の確約を監督がくれるはずがないからね」

「僕は常に全力で頑張り続ける」と、ザーンダム出身の27歳は続ける。「もちろん出場できなければ残念だが、チームの利益が最優先だ。その次に自分の利益がある。」クルーイベルトは、自分にも別の貢献ができることを理解している。「中盤にはいくつかの選択肢があるからね。」

「“夢のミッドフィールド”――フレンキー、グラフェンベルフ、ティジャニ――について多くの議論があるのは知っている。僕のような別の選択肢もあるし、オランダ代表にはそのほうが合うかもしれない。でも、皆レベルが高いから一概には言えない」。

最後に自身の強みについて聞かれると、「常にフォワードとしてゴールを目指してきた。先を読む力、スピード、縦への突破、そして何よりも情熱だ」と語った。