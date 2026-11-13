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ユスティン・クライファートは2018年にオランダ代表デビューを果たした。8年後の現在、代表出場は14試合。「少なすぎる」と、ボーンマスのMFは『Voetbal International』の取材で語った。

クライファートがオランダ代表で初出場を果たしたのは、アヤックスに所属していた頃だ。「2018年には、こうなるとは思っていなかった。でも、僕はまだここにいる。誰もが自分の道を歩む。ほかの人より少し歩みやすい道もある」と、これまでの日々を振り返った。

「僕は理想的な道を歩んできたわけじゃない」と、クライファートは自らに厳しい目を向ける。「でも、そこにも良さがある。何かを成し遂げるために、理想的な道を歩む必要はないんだ」

クライファートはオランダ代表での初ゴールをまだ決めていない。代表戦でそろそろネットを揺らしたいと、攻撃的MF自身も強く感じている。

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「代表戦でPKを獲得したときのことを覚えている。もちろん僕も蹴りたかった。でも、キッカーの順番は決まっていて、メンフィスがいれば彼が第1キッカーだ。だから彼が自分で蹴ったのは当然だよ」と、クライファートは代表でまだ無得点である理由を語った。

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プレミアリーグでプレーするクライファートには、得点に迫った場面も何度かあった。「例えば、フローニンゲンで行われたマルタとのホームゲーム。いいクロスを受けてシュートを打ったけど、枠の上に外してしまった。あのときは『いったい何なんだ？』と思ったよ。だから、ゴールを決めたくてうずうずしている」

クライファートは負傷のため、前回の代表戦期間には参加できなかった。最後にオランダ代表としてプレーしたのは6月30日。ベスト32のモロッコ戦で、PK戦の末に敗れた試合だった。

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MFとFWを兼ねるクライファートは、PKを失敗した選手の一人だった。これも響いてオランダは敗退し、ロナルド・クーマンは代表監督を辞任した。

クライファートは今、シャビに実力を示さなければならない。ただ、元アヤックス選手が近いうちにオランダ代表で先発の座をつかめるかは不透明だ。

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シャビは金曜日のギリシャ戦で、中盤にフレンキー・デ・ヨング、ヨーイ・フェールマン、タイアニ・ラインデルスを先発させるとみられる。その場合、クライファートはベンチスタートとなる。

前線でもクライファートにチャンスはなさそうだ。通常なら、クリセンシオ・サマーフィル、ドニエル・マレン、コーディ・ガクポが先発する。