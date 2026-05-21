ジャスティン・クライファートがW杯出場の可能性について明確なメッセージを発信

ジャスティン・クリュイフェルトは火曜日、ボーンマス対マンチェスター・シティ（1-1）で試合終了15分前に途中出場し、膝の怪我を完全に克服した。攻撃的MF兼ウイングの彼は感極まり、「言葉にできないほど嬉しい」と語った。

「喜びの涙だ」と『デ・テレグラーフ』紙のマイク・フェルウェイに語った。そして「代表監督は僕を頼りにしていい」と続けた。

本来は5月9日の試合で復帰する予定だった。「準備は万端だった。ただ、フルハム対ボーンマスの試合で前半終了前に両チーム合わせて2枚のレッドカードが出た。監督は僕を投入するつもりだったが、試合の流れで判断が変わった。悔しかったが、理解した。」

ボーンマスを去るアンドニ・イラオラ監督は、1週間以上経ってようやく彼を起用した。「マンチェスター・シティ戦で最初に投入してくれたのは、監督が私のW杯出場を願っている証だ。ボーンマスの全員が、私がカナダ、メキシコ、アメリカで開催される大会で全力を尽くすことを知っている。」

試合勘や出場時間が少ないながらも、代表での活躍を確信している。「体調は万全で、体力もある。膝の痛みは完全に消え、精神的にもスッキリしている」

手術直後は大会出場が危ぶまれたが、回復は予定通りだった」と11キャップの代表は語る。1998年大会で準決勝に進んだ父パトリックの足跡を追いかけたいとしている。

「サッカー界の最高峰の舞台だ。待ちきれない。スペインとのネーションズリーグの試合で、自分は重要な存在になれると確信した。」クルーイベルトは昨年3月、ネーションズリーグ準々決勝のスペイン戦でオランダ代表として活躍したが、PK戦の末に欧州王者に敗れた。